Tödliche Schüsse in Hessen: Polizei sucht Verdächtigen mit Foto - war es ein Racheakt?

Die Polizei sucht nach Izzettin Yildiz - er wird verdächtigt, in Wetzlar am Sonntag einen Mann getötet zu haben.

Am Sonntagabend hat ein Unbekannter auf einen 39-jährigen Mann in einem Auto geschossen - mehrfach. Die Polizei sucht nach dem Täter.

Update vom 2. September, 22.00 Uhr: Die Polizei sucht mittlerweile mit Fotos nach einem Mann, der am Sonntagabend mit mehreren Schüssen einen 39-Jährigen im hessischen Wetzlar schwer verletzt haben soll. Der Mann ist mittlerweile gestorben. Es sei nicht auszuschließen, dass der 27 Jahre alte Izzettin Yildiz mit einer Schusswaffe bewaffnet ist, warnen die Ermittler. Die Staatsanwaltschaft Wetzler hat für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt.

Laut einem Bericht der Gießener Allgemeinen wurde der Polizei angedeutet, dass es vor einiger Zeit in der Türkei zu familiären Auseinandersetzungen bis hin zu einem Tötungsdelikt gekommen sein soll. Derzeit werde aber noch in alle Richtungen ermittelt.

Nach Informationen des Hessischen Rundfunks könnte es sich bei den tödlichen Schüssen in Wetzlar um einen Racheakt für die Tötung dreier Menschen aus einer kurdischen Großfamilie in einem türkischen Wahllokal im Jahr 2017 gehandelt haben. Die damaligen Täter sollen Anhänger der Regierungspartei AKP des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan gewesen sein.

Die Täterbeschreibung der Polizei: Izzettin Yildiz ist 27 Jahre alt, zwischen 170 und 180 cm groß und hat eine athletische Figur. Er hat kurze schwarze Haare und einen dunklen Vollbart. Hinweise nimmt die Polizei Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 9180 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Erstmeldung: Unbekannter schießt mehrfach auf Mann - und flüchtet

Wetzlar - Anwohner hatten die Polizei gerufen - aufgrund von Schussgeräuschen, wie hr.de berichtet. Ein unbekannter Täter habe auf einen 39-jährigen Mann geschossen, teilte die Polizei dem Nachrichtenportal zufolge mit.

Schießerei in Wetzlar: Opfer saß in einem Auto

Das Opfer habe dabei in einem Auto gesessen, als es getroffen wurde. Der Schütze habe von außen in das Auto geschossen. Der verletzte 39-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht - wie ernst sein Zustand ist, ist nach derzeitigem Erkenntnisstand noch unklar. Die Polizei startete die Ermittlungen umgehend, bisher sind aber sowohl das Motiv als auch die Identität des Schützen nicht bekannt.

Die Polizei fahndete hr.de zufolge bis tief in die Nacht nach dem Täter, die Suche blieb bislang jedoch erfolglos. Auch HNA.de* berichtet über den Vorfall.

Mit Tempo 150 raste ein Mann in Ohio in einem geklauten Polizeiwagen bei Rot über eine Kreuzung. Dabei kam es zu einem schrecklichen Unfall - zwei Kinder starben. Zuvor hatte der Mann eine Messerattacke verübt.

Auch in Leipzig gab es kürzlich eine Schießerei: Dabei ist ein junger Familienvater gestorben. Zwei Kinder und eine schwangere Frau verlieren ihren Vater und Ehemann. Wohin ist der Hauptverdächtige verschwunden?

*HNA.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

lr