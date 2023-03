Ermittlungen auf Promi-Insel: Leiche auf Sylt entdeckt – War es Mord?

Von: Sebastian Peters

Die Polizei hat die Leiche und das Fahrzeug auf das Festland transportiert (Symbolfoto) © IMAGO / Waldmüller

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln auf Sylt. War es Mord? Spaziergänger entdeckten ein Fahrzeug auf einem Feldweg. Im Inneren: eine leblose Person.

Sylt – Geschah ein brutaler Mord auf Sylt? Diese Frage stellen sich die Ermittler der Polizei sowie die Staatsanwaltschaft Flensburg. Am Donnerstagvormittag, 16. März 2023, meldete ein Spaziergänger ein auffälliges Fahrzeug auf einem Feldweg in Westerland. Als Einsatzkräfte der dortigen Feuerwehr sowie Polizisten das Fahrzeug überprüften, stellte sich heraus, dass offenbar ein Feuerlöscher im Innenraum des Fahrzeuges entleert worden war.



War es ein Mord auf Sylt? Polizei ermittelt – Leiche wurde auf das Festland gebracht

Beim Öffnen des Fahrzeuges stießen die Polizisten schließlich auf einen leblosen Mann, dessen Identität bislang nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte. Mutmaßlich wurde der Feuerlöscher innerhalb des Fahrzeuges entleert, um mögliche Spuren eines Täters zu vernichten.

Die verstorbene Person sowie das Fahrzeug wurden bereits auf das Festland nach Kiel transportiert. „Zur Todesursache können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden“, so Sandra Otte von der Polizeidirektion Flensburg. Weitere Hintergründe sind bislang nicht bekannt.