Tipps vom Arzt: Gegen Rückenschmerzen helfen diese kurzen Alltags-Übungen

Rückenschmerzen plagen viele Menschen über mehrere Tage hinweg, das Leiden ist groß. Einfache Tipps von einem Experten können da helfen – das Fitnessstudio ihmzufolge jedoch nicht.

Magdeburg – Rückenschmerzen können sowohl jüngere als auch ältere Menschen betreffen. Ein Leiden, das mitunter mehrere Tage lang anhält und sich für die Betroffenen zur puren Qual entwickelt. Wie soll der Alltag „normal“ bestritten werden, wenn man durch Rückenschmerzen stark eingeschränkt ist?

Doch kann gegen dieses Leiden auch etwas unternommen werden. Jörg Franke, ärztlicher Direktor des Klinikums Magdeburg, hat die Lösung parat, die viele Menschen in Deutschland freuen dürfte.

Franke kann getrost als Meister seines Fachs bezeichnet werden. Der Professor ist seit zehn Jahren im Vorstand der europäischen Wirbelsäulengesellschaft und gilt als einer der besten Wirbelsäulen-Chirurgen weltweit. Über 5.000 Patienten hat der 52-Jährige bereits operiert.

In den vergangenen drei Jahren erforschte Franke zusammen mit der Universität Magdeburg in einer Studie, wie ältere Menschen mit Rückenerkrankungen langfristig Schmerzen vermindern und ihre Lebensqualität nachhaltig verbessert können. Die Lösungsmöglichkeiten erscheinen dabei durchaus simpel, aber vor allem wirkungsvoll.

„Zuerst einmal muss man wissen, dass bis zu 80 Prozent der Abnutzung der Wirbelsäule genetisch bedingt sind“, heißt es von Franke gegenüber Bild Online. Es sei egal, ob man einen Bürojob habe, Möbelpacker oder Professor sei. Denn wer die entsprechenden Gene geerbt habe, der leidet unter Rückenschmerzen im Alter.

Und dennoch könnte jeder etwas gegen Rückenschmerzen unternehmen. Was für den ein oder anderen vielleicht überraschend kommen mag: „Für einen stabilen Rücken ist das Fitnessstudio nicht die erste Wahl“, so Franke. „Viel wichtiger, als dicke Rückenmuskeln aufzubauen, ist ein gutes Koordinations-Training“.

Volkskrankheit Rücken

Laut dem Robert Koch-Institut (RKI) würden Rückenschmerzen neben Kopfschmerzen zu den häufigsten Schmerzproblemen gehören. „Sie haben eine hohe Chronifizierungsrate und schränken die Lebensqualität erheblich ein. Chronische Rückenschmerzen gehören in Deutschland seit langem zu den größten Gesundheitsproblemen“, heißt es hierzu.

In der sogenannten „Burden“-Studie 2020 zur Krankheitslast in Deutschland, die das RKI im März 2021 publizierte, hätten knapp zwei Drittel der Befragten angegeben, innerhalb eines Jahres von Rückenschmerzen betroffen gewesen zu sein. So hätten bei der telefonischen Befragung von etwa 5000 Erwachsenen zwischen Oktober 2019 und März 2020 61,3 Prozent von Rückenschmerzen in den vorangegangenen zwölf Monaten berichtet.

15,5 Prozent gab sogar chronische Rückenschmerzen an, also über drei Monate oder länger anhaltende, fast täglich auftretende Rückenschmerzen. Hierüber berichtete unter anderem die ÄrzteZeitung.