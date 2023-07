Protestcamp auf Sylt: Punks und Aktivisten zelten bei Aldi

Von: Dagmar Schlenz

Vier Wochen lang wollen linke Aktivisten auf Sylt für bezahlbaren Wohnraum demonstrieren. Ihr Protestcamp schlagen sie dieses Jahr in der Nähe von Aldi auf.

Tinnum/Sylt – Die Lage ist nicht ganz so exponiert wie im letzten Jahr: Das Protestcamp der „Aktion Sylt“ soll am 23. Juli 2023 auf einer Wiese in Tinnum, in der Nähe des Discounters „Aldi“, errichtet werden. Linke Aktivisten wollen vier Wochen lang auf Sylt gegen Gentrifizierung und für bezahlbaren Wohnraum demonstrieren. Warum sie das nicht in Westerland tun und welche Auflagen es für das Camp gibt.

Veranstaltung: Protestcamp auf Sylt Termin: 24. Juli bis 20. August 2023 Ort: 25980 Tinnum auf Sylt, nördlich der Festwiese Veranstalter: Aktion Sylt

Linkes Protestcamp auf Sylt: Diesmal nicht in Westerland

Ein wenig ab vom Schuss ist es schon, das diesjährige Protestcamp der „Aktion Sylt“. Die Aktivisten werden ihre Zelte im Ortsteil Tinnum aufschlagen, nördlich der Festwiese. Das Gelände befindet sich zwischen der „Keitumer Landstraße“ und der Straße „Zum Fliegerhorst“ und damit nicht nur in unmittelbarer Nähe zum Discounter „Aldi“, sondern auch zum Flughafen Sylt. Dort hatte Anfang Juni die „Letzte Generation“ mit einer Farbattacke auf einen Privatjet schon für Aufsehen gesorgt.

Die „Aktion Sylt“ will mit dem Camp in Tinnum gegen teure Mieten und Gentrifizierung auf Sylt protestieren. Im letzten Jahr gab es ein ähnliches Protestcamp direkt vor dem Rathaus in Westerland. Die Teilnehmenden sorgten damals sowohl durch Diskussionsrunden mit Wolfgang Schäuble und Gregor Gysi für Aufsehen, als auch durch manche nächtliche Ruhestörung. Der Westerländer Stadtpark ist in diesem Jahr durch ein umstrittenes Lichtkunstprojekt belegt. Eine andere öffentliche Fläche, die für das Camp geeignet und groß genug war, fand sich in der Innenstadt offenbar nicht.

Punks und linke Aktivisten beziehen im Juli 2023 ein Protestcamp in Tinnum auf der Nordseeinsel Sylt. © Daniel Bockwoldt/dpa

Linkes Protestcamp auf Sylt: Platz für bis zu 300 Personen

Das Gelände, auf dem das Protestcamp der „Aktion Sylt“ stattfindet, soll nach Angaben der Behörden Platz für „300 zeltende Personen“ bieten. Für den Anfang rechnet man aber offensichtlich mit deutlicher weniger Teilnehmenden, was sicherlich auch am „norddeutschen Sommer“ liegt, der seit dem Siebenschläfer im Norden für reichlich Regen sorgt. Für den Anfang erwarten die Veranstalter jedenfalls zwischen 20 und 50 Personen im Camp.

Es könnten aber durchaus bis zu 100 Personen und mehr werden, so Marvin Bederke im Gespräch mit shz.de. Er ist der Versammlungsleiter und trägt damit die volle Verantwortung für das Protestcamp. Der 23-Jährige muss während gesamten Veranstaltung anwesend zu sein und für den ordnungsgemäßen Ablauf sorgen, so die Vorgabe des Kreises Nordfriesland. Die gesamte Liste der Auflagen für die Genehmigung des Camps umfasst 16 Punkte.

Von Toiletten bis Mittagsruhe: Zahlreiche Auflagen für Protestcamp auf Sylt

Als Punks und Aktivisten im letzten Jahr im Stadtpark in Westerland campierten, hatte es immer wieder Beschwerden von Anwohnern wegen Lärmbelästigungen und Verunreinigungen gegeben. Es wurden Zäune und Mauern in Westerland errichtet, die allerdings ihr Ziel verfehlten. Politiker wirkten recht hilflos im Umgang mit den neuen Herausforderungen. In diesem Jahr soll durch diverse Auflagen verhindert werden, dass es zu Belästigungen von Anwohnern und Urlaubern kommt. Einige der 16 Punkte im Überblick:

Die ordnungsgemäße Müllentsorgung muss sichergestellt werden.

Sanitäre Anlagen sind vorzuhalten. Je 15 Personen ist eine Chemietoilette bereitzustellen. Für eine tagesaktuelle Aufstockung der benötigten Toiletten ist zu sorgen.

Die eigenständige Versorgung der Versammlungsteilnehmer mit Lebensmitteln, Strom und Wasser wird durch den Veranstalter selbst gewährleistet.

Offenes Feuer, Grillen und das Abbrennen von Pyrotechnik sind auf dem Versammlungsgelände untersagt.

Der vorhandene Fußgänger- und Fahrradverkehr darf nicht behindert werden. Insbesondere ist der Weg entlang der Grünfläche, welche als Versammlungsfläche genutzt wird, freizuhalten.

Weitere Kundgebungen sind ordnungsgemäß anzuzeigen und zeitlich mit der Gemeinde Sylt und dem Polizeirevier Sylt abzusprechen.

Es müssen Ordner eingesetzt werden, die durch weiße Armbinden erkennbar sind.

Die Mittagsruhe von 13-15 Uhr und die Nachtruhe ab 22 Uhr sind einzuhalten.

In diesem Jahr wolle man, so Carsten Kerkamm, stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde Sylt, härter durchgreifen, wenn gegen die Auflagen verstoßen werde. Kerkamm, der die Amtsgeschäfte in Westerland leitet, solange der Sylter Bürgermeister Häckel aufgrund eines Burnouts ausfällt, kündigt im Gespräch mit shz.de konsequentes Handeln der Ordnungskräfte an. „Sollte irgendwas davon eintreffen, werden wir einschreiten und das Ganze durch die Polizei auflösen lassen“, stellt Kerkamm klar.