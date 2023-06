Als ein großer Regenschwall kommt, bricht der Clip ab: TikTok-Video zeigt schweres Unwetter

Von: Marie Ries

Am Dienstagabend hat es in Rüsselsheim Starkregen und heftige Böen gegeben. EIn TikTok-User hat das Unwetter auf Video festgehalten.

Rüsselsheim – Am Donnerstag könnte es an vielen Orten in Deutschland stark regnen, stürmen und schwer gewittern. Und schon am Dienstag (20.6.) waren Teile Hessens von Unwetter betroffen: Mehrere Bäume stürzten um, einige Straßen waren vorübergehend gesperrt. Das Video eines TikTok-Users, das der Beschreibung nach in Rüsselsheim aufgenommen wurde, zeigt nun die heftigen Windböen und den Starkregen von Dienstagabend.

Heftige Windböen und starker Regen in Rüsselsheim

Im Clip sind starker Regen und Böen durch eine zu Beginn geöffnete Balkontür zu sehen. Als die Windstöße immer stärker werden, schließen die Bewohner die Tür schnell, kurz bevor ein großer Regenschwall die Balkontür trifft und das Video abbricht.

In einem weiteren Video des Users wird die Balkontür offenbar nach dem Unwetter gezeigt. Das Glas des unteren Teils der Balkontür ist zersplittert.

Unwetter von Dienstag: Tornadoverdacht in Rüsselsheim

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) könnte in Rüsselsheim am Dienstag ein Tornado aufgetreten sein. Wegen der aktuellen Datenlage lasse sich jedoch nicht eindeutig feststellen, ob nicht auch eine Fallböe die Schäden verursacht haben könnte, wie ein Sprecher des DWD am Mittwoch mitteilte. (mt Material von dpa)