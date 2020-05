Thüringen will den Lockdown beenden - Baden-Württemberg wird nicht folgen

Keine Aufhebung der Beschränkungen

+ © Boris Roessler/dpa In Baden-Wuerttemberg gelten wegen des Coronavirus trotz Lockerungen weiterhin Hygieneauflagen wie die Maskenpflicht - Thüringen will diese abschaffen. © Boris Roessler/dpa

In Baden-Württemberg gibt es bereits einige Corona-Lockerungen. Ein Beispiel an Thüringen will sich das Land aber nicht nehmen: Der Thüringer Ministerpräsident will dort alle Beschränkungen aufheben.