38 Menschen auf Kartbahn in Jena vergiftet

Luftbildaufnahme (Archivfoto) zeigt die Kartbahn in Jena. © imago

Kohlenmonoxid-Alarm auf einer Kartbahn in Jena sorgte für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften. 38 Menschen mit Verdacht auf Vergiftung.

Jena – 38 Menschen sind am Samstag auf einer Kartbahn in Jena (Thüringen) durch Kohlenmonoxid verletzt worden. Zwei Karts waren zuvor zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Unfall selbst wurde nur eine 18-Jährige, wie die Jenaer Nachrichten berichtet, verletzt. Um die Mittagszeit soll auf der Kartbahn ein Turnier stattgefunden haben. Während der Notarzt die junge Frau versorgte, schlugen bei den Rettungssanitätern, die am Körper getragen, Kohlenmonoxid-Warngeräte an.

Kohlenmonoxid-Alarm auf Kartbahn in Thüringen: 38 Menschen verletzt

Anschließend klagten Dutzende Gäste in der Halle der Kartbahn über Atemwegsbeschwerden und Kopfschmerzen. Feuerwehr und Rettungsdienst wurden alarmiert. Auch der Katastrophenschutz rückte laut Medienberichten mit einem Sanitäts- und Betreuungszug aus.

38 Menschen wurden schließlich vom Notarzt als leicht verletzt eingestuft, wie die Polizei in der Nacht zu Sonntag mitteilte. Unter den Verletzten waren fünf Jugendliche und elf Kinder. Einige Betroffene seien zur Beobachtung in Krankenhäuser transportiert worden.

Einsatzkräfte stellten in der Kart-Halle eine erhöhte Konzentration von Kohlenmonoxid fest, für die es zunächst keine Erklärung gab. Unklar ist zunächst, ob die gefährliche Kohlenmonoxid-Konzentration auf menschliches oder technisches Versagen zurückzuführen sei. Die Ermittlungen sollen am Montag (27. Februar) fortgesetzt werden. Solange bleibe die Kartbahn geschlossen, sagte ein Polizeisprecher. Zuvor hatte die Ostthüringer Zeitung über den Vorfall berichtet.

Kohlenmonoxid ist ein geruch-, farb-, und geschmackloses Gas, das in hoher Konzentration als starkes Atemgift wirkt. Es bildet sich, wenn bei Verbrennungsprozessen zu wenig Sauerstoff zur Verfügung steht. (dpa/ml)