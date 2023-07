Windsurf-Action und Party-Zone: Multivan Surf Cup Sylt 2023

Von: Dagmar Schlenz

Sechs Tage lang kämpfen Wind-Surfer beim Multivan Surf Cup Sylt 2023 um Titel und Preisgelder. Besucher können sich außerdem auf ein tolles Rahmenprogramm freuen.

Westerland/Sylt – Während viele Urlauber es etwas weniger rau mögen, hoffen Windsurfer vor Sylt auf extremeres Wetter mit kräftigem Wind und hohen Wellen. Ende Juli kommt die deutsche Surf-Elite auf die Nordseeinsel, um sich auf dem Wasser packende Wettkämpfe zu liefern. Neben spannender Surf-Action wird den Besuchern des Multivan Surf Cup Sylt 2023 auch ein tolles Rahmenprogramm geboten.

Event: Multivan Surf Cup Sylt 2023 Termin: 25. bis 30. Juli 2023 Ort: Brandenburger Strand in Westerland Disziplinen: Foil Slalom, Fin Slalom, Waveriding

Multivan Surf Cup Sylt 2023: Action in drei spannenden Disziplinen

Laut „Time Magazine“ ist Sylt einer der besten Orte der Welt – das finden nicht nur Urlauber, sondern auch viele Surferinnen und Surfer, die jedes Jahr auf die nordfriesische Insel kommen. Beim Multivan Surf Cup Sylt 2023 messen sich die Windsurfer auf der Nordsee in drei spannenden Disziplinen: Fin Slalom, Foil Slalom und Waveriding. Dabei wird der Sieger in der Disziplin Foil Slalom zusätzlich als Internationaler Deutscher Meister geehrt.

Die Entscheidung, an welchem Tag welche Disziplin durchgeführt werden kann, trifft die Regattaleitung auf Basis der aktuellen Bedingungen. Während Foil Slalom bereits ab drei Windstärken gestartet werden kann, braucht man für Fin Slalom mindestens vier Windstärken. Schon wegen spektakulären Sprünge ist das Waveriding klarer Publikumsliebling – dafür benötigt man allerdings mindestens fünf Windstärken und ausreichende Wellen.

Beim Multivan Surf Cup Sylt 2023 erwartet die Besucher neben cooler Surf-Action auch ein tolles Rahmenprogramm. (24hamburg-Montage) © Choppy Water

Härteprüfung auf dem Wasser beim Multivan Surf Cup Sylt 2023

Nicht nur das Waveriding, sondern auch die Slalom-Rennen kann man bei entsprechendem Kurs gut vom Brandenburger Strand in Westerland aus beobachten. Ein absoluter Hingucker ist die relativ neue Disziplin Foil Slalom. Für diesen Sport wird unter das Surfboard keine Finne, sondern ein sogenanntes Foil montiert, das einen starken Auftrieb erzeugt. Dadurch hebt sich das Board komplett aus dem Wasser – die Surferinnen und Surfer scheinen über dem Meer zu schweben.

Während des Multivan Surf Cups Sylt 2023 findet als „Special Event“ erstmals auch die SUP Trophy Sylt statt. Das Langstreckenrennen mit dem Stand-Up-Board ist eine echte Härteprüfung für die Teilnehmer. Wind und Wellen auf der rauen Nordsee werden die Wassersportler aufs Äußerste fordern. Im Rahmen des Multivan Surf Cups starten die Paddler zu mehreren Trips an verschiedenen Orten auf der Insel.

Multivan Surf Cup Sylt 2023: Programmübersicht

Veranstaltungsbeginn: 25. Juli 2023 (Dienstag), 10:00 Uhr Wettkämpfe: Täglich ab 10:00/10:30 bis 18:00 Uhr (Sonntag bis 16:00 Uhr) Black Label Yoga: Täglich 11:00 Uhr und 16:30 Uhr (Sonntag 16:00 Uhr) Surfer Talk: Dienstag bis Samstag 18:00 bis 18:30 Uhr Sunset Party: Dienstag bis Samstag ab 19:00 Uhr Siegerehrung: 30. Juli 2023 (Sonntag), 17:00 bis 17:30 Uhr Veranstaltungsende: 30. Juli 2023 (Sonntag), 22:00 Uhr

Multivan Surf Cup Sylt 2023: Rahmenprogramm mit Party-Zone

Egal, ob man seinen Urlaub auf der Insel verbringt, oder nur einen Tagesausflug nach Sylt macht: Besuchern des Multivan Surf Cup Sylt 2023 wird ein vielfältiges Rahmenprogramm geboten. Der Eintritt zu der Veranstaltung auf der Promenade in Westerland ist mit Gästekarte frei – Tagesausflügler können für 4 Euro eine Tageskarte an einem der Strandübergänge erwerben. Es werden wieder zahlreiche Stände aufgebaut, an denen Besucher shoppen, etwas trinken und allerlei kulinarische Schlemmereien genießen können.

Nach dem Ende der Wettkämpfe auf der Promi-Insel Sylt liefern die Teilnehmenden täglich ab 18:00 Uhr beim Surfer Talk interessante Einblicke. Und ab 19:00 Uhr wird gefeiert: In der Party-Zone steigt die Sunset-Party mit verschiedenen DJs. Von Dienstag bis Freitag sorgen zweimusik & Tom Sass für coole Partybeats am Meer. Auf der großen Abschlussparty am Samstag, dem 29. Juli 2023, legt dann DJ Farres auf. Gefeiert wird auf der Promenade unter der Woche bis 22:00 Uhr, am Freitag und Samstag bis 23:00 Uhr.