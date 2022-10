Deutschen Bahn: Fernverkehr steht nach Störung im Norden still

Von: Steffen Maas

Die Züge des Fernverkehrs der Deutschen Bahn stehen aktuell in ganz Norddeutschland still.

Aufgrund eines technischen Defekts ist in ganz Norddeutschland zurzeit kein Fernverkehr möglich. Das teilte die Deutsche Bahn am Morgen mit.

Hamburg – Stillstand im Norden: Weil es technische Defekte am Streckennetz gibt, hat die Deutsche Bahn in ganz Norddeutschland den Fernverkehr eingestellt. Das teilte das Unternehmen und die zuständige DB Fernverkehr AG am Samstagmorgen mit. Betroffen sind demnach alle ICE-, IC- und EC-Züge.

Deutschen Bahn: Fernverkehr steht nach Störung im Norden still – ICE, IC und EC fallen aus

Dadurch kommt es kurzfristig zu Verspätungen sowie Halt- und Zugausfällen, heißt es auf der Homepage des Verkehrsbetriebes. Wie lange die Störung andauern und der Personenverkehr betroffen sein wird, ist noch unklar. Die Deutsche Bahn bittet alle Passagiere, kurz vor Zugabfahrt die kompletten Reiseinformationen dahingehend zu überprüfen, ob die Verbindung wie geplant bedient wird. Dazu stehen die Online-Reiseauskunft und die App der Deutschen Bahn zur Verfügung.

Weitere Informationen folgen.