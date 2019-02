Spaziergänger entdeckt toten Mann (†22) – ein Detail stellt Polizei vor großes Rätsel

Nach dem Fund einer Leiche eines 22-jährigen Mannes an einer Kläranlage stehen die Ermittler in Tauberbischofsheim vor einem Rätsel. (Symbolfoto)

Ein schrecklicher Fund in der Nähe einer Kläranlage stellt die Polizei in Tauberbischofsheim vor ein Rätsel: Ein Spaziergänger entdeckt die Leiche eines Mannes. Doch hat ihn jemand nach seinem Tod bewegt?

Tauberbischofsheim - Ein Spaziergänger geht am Dienstag (29. Januar) in der Nähe der Tauberbischhofsheimer Kläranlage mit seinem Hund Gassi – kurz darauf der Schock! Am Ufer der Tauber entdeckt er die Leiche eines jungen Mannes (†22). Eine am Mittwoch (30. Januar) durchgeführte Obduktion ergibt, dass eine äußere Gewalteinwirkung ausgeschlossen werden kann, dennoch stehen die Ermittler vor einem Rätsel, wie Heidelberg24.de berichtet.

Denn: Nach der Untersuchung kommen die Gerichtsmediziner zu dem Schluss, dass die Leiche bewegt worden sein muss!

Tauberbischofsheim: Toter Mann bei Kläranlage gefunden – Neue Details

Update vom 31. Januar 2019: Auch einen Tag nach dem Öffentlichkeitsaufruf des Kriminalkommissariats Tauberbischofsheim sind noch keine entscheidenden Hinweise bei der Polizei eingegangen, die zur Klärung der Frage, wer die Leiche des 22-jährigen Mannes bewegt haben könnte, eingegangen. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage von Heidelberg24.

Am Donnerstagmittag sollen weitere Maßnahmen ergriffen werden. Unter anderem erhoffe man sich durch den Einsatz eines Spürhundes neue Hinweise auf die bislang unbekannte Person, die sich nach dem Tod des jungen Mannes an dem Fundort der Leiche aufgehalten haben soll, so der Sprecher weiter.

Leichenfund in Tauberbischofsheim - Spaziergänger findet toten Mann

Erstmeldung vom 30. Januar 2019: Ein Spaziergänger geht am Dienstag (29. Januar) mit seinem Hund an der Tauber Gassi – doch plötzlich macht er etwa 200 Meter von der Tauberbischofsheimer Kläranlage einen Horror-Fund: Er entdeckt die Leiche eines 22-jährigen Mannes!

Leiche in Tauberbischofsheim – Polizei bittet um Hinweise

Noch am selben Tag wird eine Obduktion der Leiche durchgeführt. Die Polizei teilt am Mittwoch mit, dass eine äußere Gewalteinwirkung ausgeschlossen werden kann.

Doch die Polizei steht vor einem Rätsel: Denn die Gerichtsmediziner schlussfolgern, dass die Lage der Leiche durch Dritte verändert wurde!

Der genaue Leichenfundort:

Die genaue Auffindestelle befindet sich am linken Tauberufer, neben einem parallel zum Fluss führenden Schotterweg, circa 200 Meter nördlich der Tauberbischofsheimer Kläranlage.

Die Polizei hofft auf Hinweise, um folgende Fragen zu klären:

Wer versuchte dem 22-Jährigen Erste Hilfe zu leisten?

Wer ist auf dem beschriebenen Schotterweg am Montagnachmittag nach 16 Uhr gegangen oder gefahren?

Wem ist dabei jemand begegnet, zu Fuß oder mit einem Fahrzeug?

In der Nähe befinden sich Schrebergärten mit Gartenhütten. Die Besitzer der Gärten werden gebeten zu prüfen, ob es im Garten oder an den Gartenhütten Auffälligkeiten gibt, die auf den Aufenthalt einer fremden Person hindeuten.



Jegliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Tauberbischofsheim unter ☎ 09341/810 entgegen.

In Tauberbischofsheim wird seit dem 9. Januar ein 13-jähriges Mädchen vermisst, wie Heidelberg24.de* berichtet. Sie soll von einer Brücke in die Tauber gestürzt sein. Die Polizei sucht tagelang mit Hubschrauber, Tauchern und Hunden nach ihr. Doch das Hochwasser erschwert die Suche.

