Benzin statt Diesel an Tankstelle: Mehrere Tausend Euro Schaden pro Auto

Von: Fabian Raddatz

Weil eine Tankstelle in Hamburg falsch befüllt war, könnte es für Autofahrer nun teuer werden. Es drohen mehrere Tausend Euro Schaden pro Wagen.

Hamburg – Sie wollten Diesel tanken, aber bekamen Benzin: Autofahrer in Hamburg könnte ihr Besuch an der Tankstelle an der Alsterkrugchaussee nun teuer zu stehen kommen. Offenbar sorgte menschliches Versagen dafür, dass die Zapfsäulen der dortigen Shell-Tankstelle am Donnerstagnachmittag, 9. Februar 2023, falsch befüllt wurden. Das berichtet 24hamburg.de.

Autofahrer hatten sich im Netz über den Sprit-Gau ausgetauscht. Die betroffenen Zapfstellen wurden daraufhin gesperrt. © Fabian Sommer/dpa

Unternehmenssprecherin Cornelia Wolber sagte der Bild-Zeitung: „Die Ursache wird noch untersucht. Als wahrscheinlich nehmen wir jedoch an, dass aufgrund menschlichen Versagens Diesel aus dem Tankwagen in den Bodentank für Benzin und Benzin aus dem Tankwagen in den Bodentank für Diesel entladen wurde“.

Tankstelle wohl falsch befüllt: Mehrere Tausend Euro Schaden pro Auto

Es wird vermutet, dass Hunderte Autofahrer der Diesel-Falle zum Opfer fielen. Für sie könnte es jetzt richtig teuer werden. Laut ADAC kann der Schaden in die Tausende Euro gehen. Wolber: „Wir bedauern die negativen Umstände, die sich daraus für einige Kunden ergeben haben. Betroffene sollten die Werkstatt aufsuchen. Durch die Produktvermischung entstandene Fahrzeugschäden werden wir gegen entsprechenden Nachweis ersetzen.“

Die betroffenen Zapfstellen sind mittlerweile gesperrt, zu tanken gibt es an der nur noch „V-Power Racing“ und „V-Power Diesel“. Die Edel-Kraftstoffe sollen zunächst zum Preis der Standardkraftstoffe angeboten werden – solange, bis das Problem erhoben ist.