18-Jähriger stundenlang in U-Bahnhof vergewaltigt – Polizei findet mutmaßlichen Täter (20) dank Handy-Ortung

Von: Nadja Zinsmeister

In der U-Bahn-Station am Max-Weber-Platz in München soll ein 18-Jähriger über mehrere Stunden sexuell missbraucht worden sein. Weder andere Fahrgäste noch das Sicherheitspersonal habe von dem Vorfall in den frühen Morgenstunden mitbekommen. (Symbolfoto) © Imago

Ein 18-Jähriger soll mitten in München vergewaltigt worden sein. Der mutmaßliche Täter bestahl auch das Opfer – was ihm wohl schließlich zum Verhängnis wurde.

München – Ein Vergewaltigungs-Vorfall erschütterte die Stadt München in den frühen Morgenstunden am Samstag (19. August): Ein 18-jähriger wurde Opfer eines sexuellen Übergriffs in einem U-Bahnhof im Stadtzentrum, kurz nachdem er an einer Feier teilgenommen hatte. Der junge Mann war unter dem Einfluss von Alkohol und ohne Begleitung auf dem Weg nachhause, als er und der spätere 20-jährige Tatverdächtige aufeinander trafen.

Laut Polizeiangaben handelt es sich bei dem Opfer um einen Sprachschüler aus Polen. Aufgrund seines stark alkoholisierten Zustandes hat sich der 18-Jährige zunächst in der U-Bahnstation schlafen gelegt. Gegen 1 Uhr nachts soll der mutmaßliche Täter die verletzliche Lage des jungen Mannes ausgenutzt und über einen längeren Zeitraum hinweg sexuelle Handlungen an ihm begangen haben. Dabei wurde das Opfer zwar wach, aufgrund seines Zustandes war er jedoch wehrlos.

20-Jähriger vergewaltigt stundenlang 18-Jährigen in aller Öffentlichkeit – wie war die Tat möglich?

Der 20-Jährige soll in den darauffolgenden fünf Stunden im Bahnsteigbereich immer wieder verschiedene sexuelle Handlungen an seinem Opfer durchgeführt haben – selbst, als der U-Bahnhof während der nächtlichen Pause geschlossen wurde. Auch Videokameras haben die Taten wohl dokumentiert. Anschließend raubte der Täter den Polizei-Informationen zufolge das Mobiltelefon des 18-Jährigen und entkam zunächst unerkannt.

Nun wird die Frage laut, warum scheinbar niemand bei dem stundenlangen Vorfall eingegriffen hat. Laut der Polizei patrouilliert zuvor die U-Bahnwache in der Station. Demnach hat niemand etwas gemerkt, weder das Sicherheitspersonal noch mögliche Fahrgäste. Dass das Opfer männlich ist, macht den Vorfall ebenfalls ungewöhnlich. In München wurden im vergangenen Jahr 290 Vergewaltigungen registriert. In nur elf Fällen war das Opfer ein Mann. In Kassel wurde ein junger Mann im vergangenen Jahr Opfer von einem Serienvergewaltiger.

Für Opfer sexualisierter Gewalt gibt es verschiedene Hilfsangebote und Beratungsstellen, um sie in ihrer traumatischen Lebenssituation zu unterstützen. Betroffene können sich unter anderem an die Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt wenden.

Nach Vergewaltigung an 18-Jährigen: Polizei findet mutmaßlichen Täter dank Handy-Ortung

Am darauffolgenden Tag erstattete der 18-Jährige bei den örtlichen Behörden Anzeige. Den Beamten gelang daraufhin, dank der Ortung seines entwendeten Mobiltelefons den Aufenthaltsort des mutmaßlichen Täters ausfindig zu machen und ihn festzunehmen. Der Verdächtige ist ein 20-jähriger Mann aus München.

Nach dem Abschluss der polizeilichen Untersuchung wurde der Verdächtige in die Gewahrsamszelle des Polizeipräsidiums München überführt und vor den Ermittlungsrichter gestellt. Dieser erließ Haftbefehl und ordnete Untersuchungshaft an. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall liegen nun in der Zuständigkeit des Kommissariats 15 für Sexualdelikte beim Polizeipräsidium München.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Nadja Zinsmeister sorgfältig überprüft.