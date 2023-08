Supermond im August 2023: Wann ist heute der „Blue Moon“-Vollmond zu sehen?

Von: Mark Stoffers

Im August kommt es zu einem eher seltenen Himmelsphänomen. Ein zweiter Vollmond, der auch noch ein Supermond 2023 ist, steht in diesem Monat an.

Bremen – Nach dem ersten Vollmond im August 2023, der gleichzeitig auch ein Supermond war, steht direkt das nächste Himmelsereignis für Astro-Fans an. Denn der blaue Vollmond ist bereits der nächste Supermond im August und gleichzeitig der größte und letzte in diesem Jahr.

Der Supermond im August 2023 zeigt sich heute in der Nacht von Mittwoch (30. August) auf Donnerstag (31. August) in seiner vollen Pracht am Himmel. Somit ist der Vollmond wie bereits am Anfang des Monats der Erde besonders und sogar noch ein Stück naher als der erste Supermond im August 2023.

Supermond im August 2023: Wann ist der „blaue“ Vollmond heute zu sehen

Doch wann ist der „Blue Moon“-Vollmond im August 2023 als Supermond zu sehen? Durch seine elliptische Umlaufbahn kommt der Mond der Erde an manchen Tagen bekanntlich näher als an anderen, was dazu führt, dass der erste Vollmond im August auch ein Supermond 2023 ist. Und das eben gleich am 1. August.

Was ist ein Supermond? Ein Supermond ist ein Vollmond oder Neumond, der höchstens 360.000 Kilometer vom Mittelpunkt der Erde entfernt ist. Was ist das Besondere an einem Supermond? Weil der Mond zum Zeitpunkt eines Supermondes eine geringere Entfernung zur Erde hat als sonst, erscheint der Vollmond am Nachthimmel laut NASA circa sieben bis 14 Prozent größer als an normalen Mond-Tagen. Der Unterschied entspricht der Differenz zwischen einer Ein-Euro- und Zwei-Euromünze. Durch die zunehmende Fläche wird mehr Sonnenlicht vom Mond reflektiert, sodass er ebenfalls auch deutlich heller erscheint. Ist der Supermond größer und heller? Ab einer Entfernung von 360.000 Kilometern handelt es sich um einen Supermond. Der Supermond erscheint nicht nur größer am Himmel, sondern auch bis zu 30 Prozent heller – weil seine Oberfläche größer erscheint und mehr Licht die Erde erreicht, so die Nasa. Wenn der Mond dagegen an seinem entferntesten Punkt ist (406.740 Kilometer), wirke er laut der Nasa bis zu 14 Prozent kleiner.

Denn der Vollmond in diesem Monat wird aufgrund seiner Entfernung von 357.300 Kilometer von der Erde nicht nur als Supermond 2023 klassifiziert, sondern ist damit der hellste und größte Vollmond des Jahres. Denn der Vorgänger von Anfang des Monats war mit seinen 357.500 Kilometern als Supermond im August 2023 nur knappe 200 Kilometer weiter entfernt.

Supermond heute: Zu welcher Uhrzeit strahlt der erste Vollmond im August 2023 am hellsten

Während die Angaben beim ersten Supermond im August 2023 etwas variierten, scheinen sich Astronomen über die Uhrzeit beim zweiten Supermond heute einig zu sein. Seine volle Leuchtkraft entwickelt der „blaue“ Vollmond in Deutschland erst mitten in der Nacht. So ist die Uhrzeit des „Blue Moon“-Supermondes im August 2023 eigentlich nur etwas für absolute Nachtschwärmer.

Datum Entfernung 1. August 2023, 20.32 Uhr 357.500 Kilometer 31. August 2023, 3.36 Uhr\t 357.300 Kilometer

Lud der erste Supermond im August 2023 noch zu einem romantischen Spaziergang ein, ist der heutige Supermond wohl vielmehr etwas, bei dem man sich gezielt den Wecker stellen müsste. Die Uhrzeit beim Vollmond heute wird von diversen Portale als 3.36 Uhr in der Nacht angeben für den Supermond 2023 im August.

Wetter für den Supermond im August 2023: Vollmond strahlt heute in voller Pracht, aber sieht man ihn auch?

Der Vollmond heute, der auch als „Blue Moon“ bezeichnet wird, kann laut der Wettervorhersage auch in vielen Teilen Deutschlands bestaunt werden. Zwar ziehen einige Wolkenfelder durch die Bundesrepublik, doch mit etwas Geduld sollte vielerorts ein Blick auf den zweiten Supermond im August 2023 möglich sein.

Am 31. August ist nicht nur Vollmond – sondern auch „Blue Moon“. Der Mond erscheint außerdem als Supermond. © IMAGO / Wolfgang Maria Weber

Denn während die Nacht vor dem Vollmond im August 2023 noch immer durch starke Regenfälle und eine dicke Wolkendecke geprägt war, können sich Astronomie-Begeisterte in Deutschland laut Wettervorhersage Hoffnung machen, einen Blick auf den letzten Supermond des Jahres zu erhaschen.

Wann kommt der nächste Supermond in Deutschland?

Wenn das Wetter nicht mitspielen sollte beim zweiten Vollmond im August 2023, müssen sich Astro-Fans eine ganze Zeit gedulden, bis sie das Himmelsphänomen wieder zu Gesicht bekommen. Denn der nächste Supermond dreht erst im Jahr 2024 seine Runden.

Wann kommt der nächste Supermond in Deutschland? Am 10. März 2024 befindet sich der Mond 356.895 Kilometer von der Erde entfernt. Am 17. Oktober beträgt der Abstand 357.175 Kilometer. 2025: Am 5. November ist der Mond 356.833 Kilometer von der Erde entfernt.

Deshalb heißt beim Supermond heute: Die Hoffnung stirbt zuletzt, damit man nicht bis zum 10. März 2024 warten muss, um den nächsten Supermond in Deutschland zu bestaunen. Zwei weitere Termine für den Supermond lauten in 2024 der 17. Oktober, bei dem der Erdtrabant einen Abstand 357.175 Kilometer zu unserer Erde aufweist. Und 2025: Am 5. November ist der Mond 356.833 Kilometer von der Erde entfernt.

Supermond 2023: Warum heißt der zweite Vollmond im „Blue Moon“

Warum heißt der zweite Vollmond im August 2023 überhaupt „Blue Moon“? Der Zeitraum von Vollmond zu Vollmond beträgt 29,5 Tage. Da bereits am Abend des 1. August ein Vollmond am Himmel aufgetreten ist, lässt es die Zeitspanne zu, dass auch ein zweiter Vollmond in diesem Monat am Nachthimmel auftreten wird. Genauer gesagt am 31. August. Ein zweiter Vollmond in einem Monat wird besonders im US-amerikanischen Sprachraum als „Blue Moon“ bezeichnet, was so viel bedeutet wie: alle Jubeljahre.

Blue Moon: Warum wird der zweite Vollmond in einem Kalendermonat als „blauer Mond“ bezeichnet Der „Blue Moon“, im deutschen Sprachgebrauch als „Blauer Mond“ übersetzt, ist ein seltenes Mondereignis, dass im Durchschnitt nur alle zweieinhalb Jahre vorkommt. Er bezeichnet den zweiten Vollmond innerhalb eines Kalendermonats. Tatsächlich gibt es den aus dem englischen übersetzten Begriff im deutschen Sprachgebrauch nicht. Diese Bezeichnung entsprang der englischen Redewendung „Once in a blue moon“, was übersetzt: „alle Jubeljahre einmal“ heißt. Allerdings hat die Bezeichnung nicht damit zu tun, das der Mond in einem Blauton schimmert.

Und tatsächlich kommt das Phänomen des Blue Moon nur alle zwei bis drei Jahre vor. Den nächsten „Blue Moon“ – also zwei Vollmonde in einem Kalendermonat, gibt es erst am 31. Mai 2026.