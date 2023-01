Südkoreanische Mond-Raumsonde Danuri schickt erste Fotos

Von: Patrick Klapetz

Raumsonde Danuri schickt erstes Schwarzweiß-Foto von der Erde – aufgenommen in einer Entfernung von 120 Kilometern über der Mondoberfläche. © KARI / KARI TV

Die südkoreanische Raumfahrtmission Danuri hat die Mondumlaufbahn im Dezember 2022 erreicht. Nun schickt sie die ersten Schwarzweiß-Bilder.

Seoul (Südkorea) – Zwischen dem 24. Dezember 2022 und dem 1. Januar 2023 hat die Mondraumsonde Danuri ein erstes Schwarzweiß-Bild von der Erde ausgenommen. Die erste südkoreanische Mond-Raumsonde befand sich während dieses Zeitpunkts 120 Kilometer von der Mondoberfläche entfernt. Die Aufnahme erinnert an die ikonische Fotografie der Apollo 8 Mission der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA.

Laut dem Raumfahrt-Forschungsinstitut Kari benötigt Danuri zwei Stunden für eine Mondumrundung. Die Bilder sollen auch für die Suche nach einem günstigen Landeplatz für zukünftige Mondmissionen Südkoreas genutzt werden. 2032 will das Land eine erste Landefähre auf dem Erdtrabanten landen lassen.

Was bedeutet Danuri? Danuri ist eine koreanische Wortkreation aus den Begriffen „Dal“ für Mond und „Nuri“ für Genießen. Nach einer landesweiten Abstimmung wurde die Raumsonde schließlich in Danuri statt Korean Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO; engl. Koreas wegweisende Mondraumsonde) umbenannt.

Im Februar 2023 soll die wissenschaftliche Mission von Danuri eingeleitet werden. Dabei soll sie die Mondoberfläche kartografieren und analysieren. Außerdem soll sie die magnetische Strahlung sowie die Gammastrahlung am Trabanten messen. Am Mond angekommen, soll der koreanische Wegweiser den Mond in einem Abstand von 70 bis 130 Kilometern über der Mondoberfläche umrunden. Es folgen verschiedene Korrekturmanöver, die die Sonde auf eine Höhe von 100 Kilometern einpendeln soll.

Mission von Danuri: Langer Weg zum Mond

Die koreanische Mission ist am 4. August 2022 vom US-amerikanischen Weltraumhafen Cape Canaveral an der Atlantikküste in Florida in den Weltraum aufgebrochen. Sie befand sich an Bord einer Falcon 9 Trägerrakete vom privaten Raumfahrtunternehmen SpaceX.

Für ihren Weg zum Mond hat sie einen Treibstoff sparenden Umweg eingelegt. Dafür nutzte sie die Anziehungskraft des Mondes und der Sonne – war dafür aber mehrere Monate unterwegs, anstatt eines direkten Anfluges, wie es das Orion-Raumschiff der „Artemis I“-Mondmission gemacht hat. Statt der 384.400 Kilometer bis zum Mond war Danuri knapp 1,6 Millionen Kilometer unterwegs. Die Mondumlaufbahn hat sie am 17. Dezember 2022 erreicht.