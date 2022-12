Ehemalige Sekretärin im KZ Stutthof zu Bewährungsstrafe verurteilt

Von: Kevin Goonewardena

Im Prozess um die frühere Sekretärin des KZ Stutthof, Irmgard F., ist heute das Urteil gefallen. Es könnte der letzte NS-Prozess in Deutschland gewesen sein.

Update vom 20. Dezember um 10:26 Uhr: Wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 10.500 Fällen hat das Landgericht Itzehoe eine ehemalige Sekretärin im NS-Konzentrationslager Stutthof bei Danzig schuldig gesprochen. Die Strafkammer verurteilte die 97 Jahre alte Irmgard F. am Dienstag zu einer Strafe von zwei Jahren auf Bewährung. Das berichtet 24hamburg.

Erstmeldung vom 20. Dezember 2022 um 9:45 Uhr: Itzehoe – Einer der letzten Verfahren in Zusammenhang mit NS-Kriegsverbrechen in Deutschland wird heute vor dem Landgericht im schleswig-holsteinischen Itzehoe mit dem Urteilsspruch der dortigen Richter zu Ende gehen. Die Angeklagte Irmgard F. (97), ehemaliges Mitglied der Waffen-SS und Sekretärin im KZ Stutthof, musste sich wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 11.000 Fällen verantworten. Vor Prozessbeginn hatte die Angeklagte bundesweit durch ihre spektakuläre Flucht aus einem Pflegeheim für Aufsehen gesorgt.

Name des Konzentrationslagers: Stutthof Ort: Stutthof bei Danzig, Polen In Betrieb: 2. September 1939 bis zum 9. Mai 1945 Inhaftierte und Tode 110.000 Inhaftierte, 65.000 starben

KZ Stutthof: Zwei Jahre Jugendstrafe auf Bewährung gefordert

Die Staatsanwaltschaft hat eine Jugendstrafe von zwei Jahren auf Bewährung beantragt. Die Verteidigung hat Freispruch gefordert. Die 15 Nebenklagevertreter haben sich zum großen Teil der Strafforderung der Staatsanwaltschaft angeschlossen. Einer von ihnen hat sich jedoch gegen eine Bewährungsstrafe ausgesprochen. Dies sei das falsche Signal, hieß es.

Seit Beginn des Prozesses am 30. September 2021 hat das Gericht acht der zeitweise 31 Nebenkläger angehört, meist über eine Videoverbindung in die USA, Israel oder Polen. Sie berichteten vom Leiden und massenhaften Sterben in Stutthof. Wichtigster Zeuge war jedoch der historische Sachverständige Stefan Hördler, der sein Gutachten in 14 Sitzungen vorstellte. Die Verteidigung stellte einen Befangenheitsantrag gegen ihn, den das Gericht aber ablehnte.

Die 97 Jahre alte Angeklagte Irmgard F. sitzt zu Beginn des Verhandlungstages im Gerichtssaal. Heute wird das Urteil gegen sie erwartet. © Marcus Brandt / dpa

Irmgard F.: Flucht vor Prozessbeginn – dann Schweigen

Die Angeklagte wollte sich anfangs dem Verfahren nicht stellen. Am ersten Verhandlungstag verschwand sie frühmorgens aus ihrem Seniorenheim in Quickborn (Kreis Pinneberg). Die Polizei griff sie Stunden später auf einer Straße in Hamburg auf. Das Gericht erließ einen Haftbefehl. Die damals 96-Jährige verbrachte fünf Tage in Untersuchungshaft und musste danach wochenlang ein elektronisches Armband tragen.

Vor Gericht wirkte Irmgard F. rüstig und deutlich jünger. Fast bis ganz zum Schluss äußerte sie sich nicht zu den Vorwürfen, obwohl die Nebenklagevertreter sie dazu immer wieder aufforderten. Erst am 40. Verhandlungstag brach sie ihr Schweigen: „Es tut mir leid, was alles geschehen ist“, sagte sie in ihrem letzten Wort. Die 97-Jährige fügte hinzu: „Ich bereue, dass ich zu der Zeit gerade in Stutthof war. Mehr kann ich nicht sagen.“

KZ Stutthof-Prozess: Möglicherweise letzter NS-Prozess in Deutschland

Es ist möglicherweise der letzte Prozess in Deutschland wegen NS-Verbrechen. Ende Juni 2022 hatte das Landgericht Neuruppin einen ehemaligen Wachmann des KZ Sachsenhausen wegen Beihilfe zum Mord an Tausenden Häftlingen zu fünf Jahren Haft verurteilt. Fünf weitere Ermittlungsverfahren gegen mutmaßliche NS-Täter sind nach Angaben der Zentralstelle in Ludwigsburg (Baden-Württemberg) bei den Staatsanwaltschaften anhängig, davon jeweils eins bei den Behörden in Erfurt, Coburg und Hamburg sowie zwei in Neuruppin.

Die Justiz muss in diesen Fällen ermitteln, weil es um Beihilfe zum Mord geht. 1979 hatte der Bundestag die Verjährung von Mord und Beihilfe zum Mord endgültig aufgehoben. Das bedeutet, dass sich Tatverdächtige bei Verhandlungsfähigkeit bis ins hohe Alter einem Verfahren stellen müssen. (mit Material der DPA) *TRANSPARENZHINWEIS: Dieser Artikel wurde nach Erscheinen um neue Informationen ergänzt