Großeinsatz in Stuttgart: Haus steht in Flammen – Polizei nimmt Messer-Mann fest

Von: Richard Strobl

Teilen

Nach einem Wohnungsbrand in Stuttgart hat die Polizei bei einem Großeinsatz einen bewaffneten Mann festgenommen. Der Verdächtige habe ein Messer bei sich gehabt, sagte ein Polizeisprecher. © Andreas Rometsch/dpa

Zu einem Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr kam es am Dienstag in Stuttgart. Ein Haus steht in Flammen. Zudem wurde ein Mann mit einem Messer festgenommen.

Stuttgart – In Stuttgart-Feuerbach läuft ein Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr. Zahlreiche Einsatzkräfte hatten am Nachmittag einen bewaffneten Mann in Stuttgart festgenommen. Der Verdächtige habe ein Messer bei sich gehabt, sagte ein Polizeisprecher. Am Einsatzort stehe auch ein Haus in Flammen.

Feuer in Stuttgart

Inwiefern es einen Zusammenhang zwischen dem Brand und dem bewaffneten Mann gibt, war zunächst unklar. Auch Details zu den Verletzten und dem Verdächtigen konnten die Ermittler anfangs nicht nennen.

Nach einem Bericht der Stuttgarter Nachrichten bemerkte die Feuerwehr selbst im Vorbeifahren Rauch, der aus dem Haus am Wilhelm-Geiger-Platz aufstieg. Zudem befand sich ein Mann mit einem Messer im Eingangsbereich des entsprechenden Hauses. Die dann alarmierten Polizeibeamten nahmen den Mann anschließend fest.

Die Feuerwehr aus der Hauptstadt Baden-Württembergs löschte den Brand und rettete dem Bericht nach einen Mann und eine Frau aus einer Brandwohnung. Beide waren verletzt und wurden anschließend in Krankenhäuser gebracht. Nach einem Bericht der Bild sollen die beiden Personen hier ihren Verletzungen erlegen sein.

Aktuell ist der WIlhelm-Geiger-Platz gesperrt – es kommt zu Verkehrsbehinderungen.