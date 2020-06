Raucher rasten aus: Angriff auf Fahrgast in Stuttgarter S-Bahn

S-Bahn in Stuttgart

Am Samstagabend kam es in einer S-Bahn in Stuttgart zu einem Angriff auf einen Fahrgast. Der Fahrgast wies zwei junge Männer zuvor auf das Rauchverbot in Zügen hin.