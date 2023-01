Wetter-Wahnsinn zu Silvester: 20 Grad und Orkan!

Von: Felix Busjaeger

Das gab es seit Beginn der Wetteraufzeichnungen noch nie: Bis zu 20 Grad wird es an Silvester warm. Andernorts kommt es zu Orkanböen. Der Überblick.

Update vom 29. Dezember: „Da kann man schon wieder das T-Shirt anziehen.“ Es sei ein trauriger Rekord, den das Jahr 2022 da aufstellt, sagt Dominik Jung, Wetter-Experte, gegenüber wetter.net. 2022 sei das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gewesen und würde nun mit dem ebenfalls wärmsten Silvester seinen passenden Abschluss finden.

Wetter-Wahnsinn zum Jahreswechsel! Bis zu 20 Grad sind am Samstag möglich, am wärmsten wird es dabei in Südwest-Deutschland. Hier kann es auch zu Mitternacht noch an die 15 Grad warm sein.

Neben 20 Grad sind an Silvester auch Sturm- und Orkanböen vorausgesagt. © Frank Rumpenhorst/dpa

Andernorts drohen Stürme und Orkane. Im Westen und Norden kann bis zu 100 km/h erreicht werden, in Hochlagen bis zu 120 km/h – Orkangefahr!

Stürmisches Silvester-Fest 2022 in Niedersachsen und Bremen

Auch in Niedersachsen und Bremen herrscht am Donnerstag bis in den Nachmittag starker bis stürmischer Wind. An der Nordsee und im Harz kommt es zu Sturmböen. Am Vormittag ist es zunächst stark bewölkt und es gibt Regen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Auch im Tagesverlauf bleibt es bewölkt und regnerisch. Die Temperaturen liegen zwischen 8 und 12 Grad.

In der Nacht zum Freitag bleibt es wechselhaft bewölkt, die Schauer lassen etwas nach und die Temperaturen sinken auf 6 Grad, in den Mittelgebirgen auf 2 Grad. Am Freitag bleibt es stark bewölkt und regnerisch bei Temperaturen zwischen 8 und 11 Grad. Es weht mäßiger bis frischer Wind, an der Nordsee kommt es im Verlauf weiterhin zu stürmischen Böen.

Auch am Samstag und in der Silvesternacht bleibt es weiterhin regnerisch. Die Temperaturen liegen zwischen milden 14 bis 16 Grad am Tag, in der Nacht zwischen 8 und 12 Grad. Tagsüber herrscht noch starker bis stürmischer Wind, der in der Nacht nachlässt.

Wetter-Wahnsinn zum Jahreswechsel: Sturmtief rast an Silvester 2022 heran

Update vom 27. Dezember: Die Prognosen für das Wetter zu Silvester 2022 verdichten sich langsam immer weiter und bestätigen der Warnungen der vergangenen Tage. Während es im Süden von Deutschland an Silvester sehr warm werden soll, berichtet Bild bereits unter Berufung auf den Klimatologen Dr. Karsten Brandt, dass der 31. Dezember der wärmste Jahresausklang aller Zeiten werden könnte.

Aufgrund der Sturmwarnungen, die das Silvesterfest 2022 vermiesen könnte, warnen Experten bereits eindringlich davor, Höhenfeuerwerk abzuschießen. Bei starken Windböen könnten Raketen sonst zu gefährlichen Querschlägern werden.

So wird das Wetter zu Silvester und Neujahr: Wärme und Orkan in Deutschland erwartet

Update vom 26. Dezember: Bremen/Hannover – Ein Sturmtief von den Britischen Inseln trifft am Montag auf Niedersachsen und Bremen und bringt viel Wind und gebietsweise Glätte. Am Montag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) Höchsttemperaturen zwischen 9 und 12 Grad und mäßigen Wind. An der See kann es zu starkem Wind und teils stürmischen Böen kommen. Nach Prognosen des DWD soll dieses windige Wetter bis mindestens Donnerstag anhalten.

In der Nacht zum Dienstag soll es vor allem nahe der Nordsee zu Schauern und vereinzelten Gewittern kommen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 2 und 4 Grad, im Oberharz um minus 1 Grad. Hier besteht Glatteisgefahr durch überfrierende Nässe.

Wetter-Wahnsinn zum Jahreswechsel: Es wird warm zu Silvester 2022

Erstmeldung vom 25. Dezember: Berlin – Das Wetter der vergangenen Wochen präsentierte sich sehr wechselhaft: Nach einem Kälte-Knaller zur Monatsmitte stiegen die Temperaturen immer weiter. Vielerorts war nicht an weiße Weihnachten mit Schnee zu denken. Und auch zum Jahresabschluss geht die Achterbahnfahrt munter weiter. Mancherorts verabschiedet sich das Jahr mit lautem Getöse und einem echten Wetter-Wahnsinn. Manche Wetterdienste sprechen bereits von schockierenden Prognosen für Silvester 2022.

Wer an Silvester auf winterliches Wetter hofft, wird wohl enttäuscht. Meteorologen rechnen zum Jahreswechsel mit knapp 20 Grad. © Jonas Walzberg/dpa

Wetter an Silvester 2022: Prognosen sehen warme Temperaturen zum Jahreswechsel

Dass das Wetter an Silvester immer mal warm ist, stellt mit Blick auf die vergangenen Jahre keine Seltenheit dar. Auch Silvester 2022 wird in dieser Hinsicht keine Ausnahme werden. Doch in Teilen Deutschlands könnte der Jahreswechsel fast schon im T-Shirt gefeiert werden. Eine neue Prognose sagt für einige Landesteile der Bundesrepublik Temperaturen von bis zu 19 Grad voraus. Ungeachtet des Wetters gelten zu Silvester besondere Öffnungszeiten für Supermärkte.

Winterwetter adé also und Hallo Wetter-Knall zu Silvester. Der Grund für die womöglich frühlingshaften Temperaturen zum Jahresende: Ganz Europa liegt in warmen Luftmassen eingebettet. Bereits an den Weihnachtstagen zeigte sich das Wetter in Bremen und Niedersachsen von seiner nassen Sorte. Dieser Wettertrend wird sich bis ins kommende Jahr höchstwahrscheinlich fortsetzen.

Wie wird das Wetter an Silvester 2022? Südwestströmung bringt Wärme und Regen

Doch zu Silvester 2022 wird es nicht nur warm oder gar frühlingshaft. Wie wetter.com schreibt, sind sich allerdings noch nicht alle Prognosen bezüglich des Wetters zum Jahreswechsel einig. Dennoch gilt eine Südwestströmung als wahrscheinlich. Diese würde warme Luft aus Südeuropa bis nach Deutschland tragen. Ob dieser Trend ausreicht, um ganz Deutschland in frühlingshafte Temperaturen zu hüllen, bleibt abzuwarten.

Wetter-Experte Dominik Jung von Wetter.net erklärte bereits vor Weihnachten 2022, dass die Tage zwischen dem Christfest und Silvester nass und warm bleiben würden. Es würde sich um eine typische Westwetterlage handeln. Doch damit nicht genug: Ein Wettermodell berechnete zu Silvester 2022 sogar ein Unwetter. Wenn der Silvesterspaziergang wegen des Wetters ausfällt, ist das umso mehr ein Grund, seinen Liebsten liebevolle WhatsApp-Grüße zu Silvester 2022 zukommen zu lassen.

Sturm und Starkregen an Silvester 2022: 2023 startet ungemütlich

Das Europäische Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage (EZMW) sagt für Silvester 2022 Sturm, Starkregen, Wärme und Hochwassergefahr voraus. Bereits vor Weihnachten prognostizierten die Experten für den Westen und Südwesten von Deutschland starke Regenfälle. Die Prognose für Silvester sieht am Morgen sogar orkanartige Böen vor.

Durch die steigenden Temperaturen kommt es in den Berglagen zudem zu starken Schneeschmelzen, die dafür sorgen können, dass die Pegelstände in Bächen und Flüssen ansteigen. Wie wetterprognose-wettervorhersage.de schreibt, wären auch küstennahe Regionen von den stürmischen Windböen betroffen. In der Neujahrsnacht könnten sich die starken Niederschläge auf die mittlere Region von Deutschland beschränken. Weiter nach Norden und Süden könnte der Regen nachlassen.

Sturm an Silvester 2022: Modell sagt hohe Temperaturen und Regen voraus

Der aktuelle Stand sieht für Silvester 2022 also nicht nur hohe Temperaturen und viel Regen, sondern auch Windböen vor. Wie es bei mehreren Wetterdiensten heißt, kann es an der Nordsee oder der Ostsee auch zu starken Stürmen kommen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) schreibt in einer Prognose zu Silvester 2022 (Stand: 24. Dezember), dass es am Samstag im Norden und in der Mitte Deutschlands vielfach stark bewölkt ist. Auch der DWD rechnet mit deutlich milderen Temperaturen von bis zu 15 Grad.

Auch das Wetter im Januar 2023 startet gleichermaßen: Aktuelle Prognosen sehen Höchstwerte von bis zu 15 Grad voraus. Örtlich kann es zudem zu mäßigem Wind kommen. Dass es zu Silvester 2022 teilweise stürmisch werden kann, wird für einige Silvesterfreunde eine niederschmetternde Botschaft sein. Denn nach zwei Jahreswechseln unter Pandemiebedingungen ist in diesem Jahr erstmals wieder der Verkauf von Feuerwerk erlaubt. Bei starken Windböen können Raketen und Co. allerdings zur unkontrollierbaren Gefahr werden.