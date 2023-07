„Wie ein Tornado“: Superzelle zerstört Kirche in Österreich – Mehrere Verletzte auf Campingplatz

Von: Momir Takac

In Österreich haben erneut schwere Unwetter gewütet. Im Bundesland Kärnten sorgt eine Superzelle für gewaltige Zerstörung - auch an einer Kirche.

Kühnsdorf - Heftige Unwetter haben am Montagabend (17. Juli) in einer Region im Süden von Österreich gewütet. Betroffen war hauptsächlich der Bezirk Völkermarkt im Bundesland Kärnten. Dort zerstörte eine Superzelle eine Kirche, überflutete ein Festzelt und verletzte mehrere Menschen auf einem Campingplatz.

Superzelle in Österreich: Sturm reißt Kirchturmspitze ab

Erst Ende Juni waren Orte Kärntens nach Unwettern von der Außenwelt abgeschnitten, jetzt spielte das Wetter erneut verrückt. In St. Marxen bei Kühnsdorf hatte die Kirche den Sturmböen von bis zu 94 km/h nichts entgegenzusetzen. Teile des Turmdachs fielen auf den darunter liegenden Friedhof.

Eine Superzelle hat in Kärnten schwere Schäden angerichtet. (Symbolbild) © IMAGO / Panthermedia

„Wir haben in dem Sturmgetöse nur das Rauschen des Windes gehört und erst gar nicht mitbekommen, dass die Kirchenspitze abgerissen wurde“, sagte eine Anwohnerin dem österreichischen Boulevardblatt Kronen Zeitung. „Man hat direkt Wirbel gesehen, wie bei einem Tornado“, schilderte ein anderer Bewohner.

Sturm und Hagel in Österreich: Baum stürzt auf Campingplatz

Dramatische Szenen spielten sich in einem Festzelt in St. Margarethen am Töllerberg ab. Hunderte Menschen befanden sich darin, als plötzlich Sturm und Hagel einsetzten. Ein in der Nähe verlaufender Bach schwoll so stark an, dass er über die Ufer trat. Eine Sturzflut setzte das Zelt komplett unter Wasser. „Das Zelt drohte umzukippen. Alles bebte“, schilderte Feuerwehr-Kommandant Patrick Achatz dem ORF. 200 Menschen mussten daraufhin in Sicherheit gebracht werden.

Am Gösselsdorfer See in der Gemeinde Eberndorf stürzte eine rund 20 Meter hohe Kiefer auf den Campingplatz und verletzte zehn Menschen. Ein Rettungshubschrauber brachte einen neunjährigen Jungen, der mit seiner Familie Urlaub machte, zur Untersuchung ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

Unwetter in Kärnten: Golfballgroße Hagelkörner, Tausende Haushalte ohne Strom

Im Bezirk Völkermarkt war am Montagabend wegen der Unwetter Bezirksfeuerwehralarm ausgelöst worden. Bis in die Nacht wurden 250 Einsätze gezählt. Ackerflächen wurden verwüstet, Dächer abgedeckt und Straßen überflutet. Der ORF berichtete von teils golfballgroßen Hagelkörnern.

„Es war Wahnsinn, welchen Schaden die Natur in wenigen Minuten angerichtet hat. Bäume sind geknickt wie Streichhölzer“, sagte Völkermarkts Bürgermeister Markus Lakounigg der Kronen Zeitung. Zeitweise hatten 2500 Haushalte keinen Strom. Eine Woche zuvor hinterließen Unwetter in Tirol und Salzburg eine Spur der Verwüstung. (mt)