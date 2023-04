An diesem Wochenende: A7 in Hamburg für 55 Stunden gesperrt

Von: Sebastian Peters

Die A7 in Hamburg ist wieder gesperrt: Für 55 Stunden wird die Autobahn zwischen Volkspark und Heimfeld am Wochenende dicht gemacht.

Hamburg – Wieder Stillstand auf der A7 in Hamburg. Nachdem bereits für Ende März eine Sperrung der Autobahn 7 angekündigt wurde, gibt es nun Details für den April: Für 55 Stunden wird die viel befahrene Autobahn zwischen den Anschlussstellen Volkspark und Heimfeld komplett gesperrt. Das bedeutet für Autofahrer lange Umleitungen und vermutlich auch enormer Stau-Frust.

Wann wir die A7 in Hamburg gesperrt?

Die Vollsperrung der A7 in Hamburg soll am Freitag, 28. April 2023, um 21 Uhr beginnen. Sollten die Arbeiten wie geplant ablaufen, wird die Sperrung am 1. Mai 2023 um 5 Uhr aufgehoben sein.

Gesperrt wird die Autobahn 7 zwischen den Anschlussstellen Volkspark und Heimfeld.