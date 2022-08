Studie zu Long Covid enthüllt neue Auffälligkeit – Lauterbach ist begeistert

Von: Anika Zuschke

Teilen

Eine aktuelle Studie enthüllt eine neue Long-Covid-Auffälligkeit. (kreiszeitung.de-Montage) © Bihlmayerfotografie/Imago

Die Forschung zu Long Covid hat bislang keine fundierten Erkenntnisse zu den Ursachen der Erkrankung geliefert. Deswegen begeistert eine neue Studie Lauterbach.

Berlin – In Deutschland sind bereits über 30 Millionen Menschen an Corona erkrankt. Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge leidet etwa jeder zehnte Corona-Infizierte nach der Genesung an Long Covid – und trotzdem gibt es bislang wenige wissenschaftliche Studien, die fundierte Erkenntnisse über die Ursache der Langzeiterkrankung liefern. Deswegen sorgte eine aktuelle Studie bei Gesundheitsminister Karl Lauterbach auch sofort für Begeisterung. Demnach haben Forscher nun ein Anzeichen dafür gefunden, was Long Covid auslösen könnte.

Long-Covid-Studie: Forscher entdecken auffällig niedriges Cortisollevel bei Langzeiterkrankten

Ein Wissenschafts-Team um die renommierte Immunologin Akiko Iwasaki von der „Yale School of Medicine“ hat über zwei Jahre lang an Long Covid geforscht. Dafür wurden 215 Patienten untersucht – 99 von ihnen litten unter den bekannten Langzeitbeschwerden nach einer Corona-Infektion. Dazu gehören Erschöpfung, Brain Fog, Gedächtnisstörungen und Verwirrtheit. Zum Zeitpunkt der Studie war bei den Probanden seit der Infektion durchschnittlich mehr als ein Jahr vergangen, wie der Spiegel berichtet.

Mit unserem Newsletter verpassen Sie nichts mehr aus Ihrer Umgebung, Deutschland und der Welt – jetzt kostenlos anmelden!

Bei Blut-Untersuchungen im Zuge ihrer Studie entdeckten die Forscher schließlich einige Auffälligkeiten und Zusammenhänge unter ihren Long-Covid-Patienten. Ein Aspekt sorgte dabei für besonders viel Aufmerksamkeit: So wiesen die Long-Covid-Betroffenen einen deutlich geringeren Cortisolspiegel im Blut auf als die 116 Personen aus den Kontrollgruppen.

Was ist Cortisol? Cortisol ist ein körpereigenes Hormon, das an vielen Stoffwechselvorgängen beteiligt ist und bei Stress vermehrt freigesetzt wird. Aus dem Grund ist es auch als Stresshormon bekannt. Zusätzlich hemmt Cortisol das Immunsystem und wird deshalb als Medikament in Form von Kortison zur Bekämpfung von Entzündungsreaktionen genutzt. RTL zufolge äußert sich ein Cortisolmangel durch starke Müdigkeit, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust sowie Schwächegfühl. Auch Übelkeit, Erbrechen und Unterzuckerung können Symptome sein.

Studie ergibt: Neues Long-Covid-Symptom kann Schwere der Erkrankung voraussagen

Dieses niedrige Cortisollevel sei Iwasaki zufolge in der Studie ein signifikantes Anzeichen dafür gewesen, um einen Long-Covid-Status zu definieren und auch die Schwere einer Erkrankung vorauszusagen. Wie die Autoren der Studie laut dem Spiegel mitteilen, könnte Cortisol damit als Biomarker für Long-Covid-Diagnosen dienen und einen Ansatz für Therapiemöglichkeiten darstellen.

Dafür müssten aber zunächst noch andere Analysen diese Ergebnisse bestätigen. Bei der Studie von Akiko Iwasaki handelt es sich bislang nur um einen sogenannten Preprint, der noch nicht von unabhängigen Fachleuten überprüft wurde. In Deutschland arbeiten Wissenschaftler gerade an der „Beyond Covid-19“-Studie, an der laut der Tagesschau alle großen Unikliniken in Nordrhein-Westfalen beteiligt sind. Auch dort sind die Forscher auf der Suche nach fundierten Erkenntnissen zu den Ursachen von Long Covid.

Lauterbach ist begeistert über neue Studie: „Licht im Long Covid Tunnel“

Karl Lauterbach zeigt sich aber trotz fehlender Bestätigungen der Cortisol-Hypothese jetzt schon begeistert. Zuvor fehlte es ihm stets am Verständnis der Ursache von Long Covid. Lauterbach zufolge komme mit der Studie endlich „Licht in den Long Covid Tunnel“, wie er auf Twitter schrieb. „Interessant ist, dass fast alle Patienten erniedrigte Cortisol Werte haben“, fasst der Gesundheitsminister zusammen.

Neben dem Verständnis für die Ursache übte eine Expertin kürzlich auch Kritik an dem Umgang mit Long Covid – ihr zufolge spiele die Langzeiterkrankung für Politiker offenbar keine große Rolle. Dabei gibt es 20-Jährige, die mit Long Covid keine Treppe mehr hochkommen. Die Krankheit muss also zunehmend ernst genommen werden – auch in der Politik. Inzwischen wurden insgesamt drei Typen von Long Covid entdeckt, wobei unterschiedliche Corona-Varianten demnach auch andere Symptome aufweisen.