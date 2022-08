Stromverbrauch im Haushalt: So viele Kilowattstunden sind für Singles, Paare und Familien normal

Von: Johannes Nuß

Teilen

Die Strompreise steigen in der Energiekrise in schwindelerregende Höhen. Da ist sparen angesagt. Aber wie viel Stromverbrauch im Haushalt ist normal?

Berlin – Die Meldungen dieser Tage überschlagen sich: Gasumlage, teureres Benzin und auch die Strompreise werden in Zukunft in noch nicht geahnte Höhen schießen. Da ist Stromsparen angesagt, weil die Energiepreispauschale über 300 Euro nicht ausreichen wird. Aber wie viel Stromverbrauch ist in einem 1-Personen-Haushalt in Deutschland eigentlich normal? Und wie viele Kilowattstunden verbraucht ein 2-Personen-Haushalt oder ein 4-Personen-Haushalt überhaupt?

Die Strompreise in Deutschland werden in den kommenden Wochen und Monaten enorm ansteigen. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

Von den rund 41,5 Millionen deutschen Haushalten sind mittlerweile 17,6 Millionen Ein-Personen-Haushalte, das entspricht einem Anteil 42 Prozent. Zum Vergleich: Im Jahr 1991 waren es nur 34 Prozent. Auch die durchschnittliche Haushaltsgröße ging zurück: 1991 lebten durchschnittlich 2,27 Personen in einem Haushalt, 2019 nur noch 2,0 Personen.

Stromverbrauch: Soviel Strom verbrauchen ein 1-Personen-Haushalt, 2-Personen-Haushalt oder 4-Personen-Haushalt im Durchschnitt

Die wachsende Anzahl Alleinlebender erhöht den Strombedarf der deutschen Haushalte, heißt es vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Wer in Deutschland in einem 1-Personen-Haushalt lebt, verbraucht durchschnittlich 1900 kWh Strom im Jahr. Ein Zwei-Personen-Haushalt nutzt jährlich etwa 2890 kWh Strom. Der Verbrauch pro Kopf beträgt 1445 kWh und nimmt mit wachsender Haushaltsgröße ab. So verbraucht eine Familie mit drei Personen durchschnittlich 3720 kWh und ein Vier-Personen-Haushalt 4085 kWh Strom im Jahr.

Wie viel kWh sind für 2 Personen normal? Der Stromverbrauch im 2-Personen-Haushalt liegt durchschnittlich zwischen 2.000 und 3.500 Kilowattstunden (kWh) pro Jahr. Kleine Haushalte verbrauchen pro Person mehr Strom als die Bewohnerinnen von größeren Haushalten.

Eine Person: etwa 1900 kWh pro Jahr

etwa 1900 kWh pro Jahr Zwei Personen: etwa 2890 kWh pro Jahr

etwa 2890 kWh pro Jahr Drei Personen: etwa 3720 kWh pro Jahr

etwa 3720 kWh pro Jahr Vier Personen: etwa 4085 kWh pro Jahr

Mit den steigenden Energiekosten kann es da richtig teuer werden im Vergleich zu den vergangenen Jahren. 2021 etwa lag der durchschnittliche Preis pro kWh bei rund 32 Cent. Das bedeutete für einen Vier-Personen-Haushalt jährliche Kosten von rund 1300 Euro bis 1500 Euro.

Wie viel Stromverbrauch im Monat ist normal? Stromkosten pro Monat für einen Familienhaushalt



Im Schnitt verbraucht eine Familie im Einfamilienhaus laut Stromspiegel 4.000 Kilowattstunden pro Jahr. Multipliziert mit einem Kilowattpreis von 37,14 Cent sind 1.485,60 Euro zu zahlen. Somit kommen 123,80 Euro Stromkosten pro Monat auf eine Familie zu.

Stromverbrauch berechnen: Mit dieser Formel geht es für jeden Haushalt

Wohnfläche (m²) x 9 kWh

(m²) x 9 kWh Personenzahl x 200 kWh (bei zusätzlich elektrischer Warmwasserbereitung: x 550 kWh)

x 200 kWh (bei zusätzlich elektrischer Warmwasserbereitung: x 550 kWh) Anzahl der Haushaltsgeräte (TV-Gerät) x 200 kWh

(TV-Gerät) x 200 kWh Zum Schluss: alle Werte zusammenrechnen.

Der Strompreis für Verbraucher stieg im August leicht im Vergleich zum Vormonat bei gleichem Stromverbrauch an, berichtet Check24. Ein Musterhaushalt (5000 kWh) zahlte im Schnitt 1996 Euro jährlich für Strom. Das entspricht einem durchschnittlichen Preis von 39,9 Cent pro kWh. Im Vorjahresmonat waren es 1529 Euro – ein Plus von rund 31 Prozent.

Für August, September und Oktober haben Grundversorger in 141 Fällen Erhöhungen angekündigt. Betroffen von den Preiserhöhungen sind rund 2,5 Millionen Haushalte. Im September betragen die Erhöhungen im Schnitt 47,4 Prozent.

Steigende Strompreise: Auf Vier-Personen-Haushalt kommen Mehrkosten von rund 366 Euro zu

Obwohl Stromgrundversorger bereits im Spätjahr und Winter 2021 in mehr als 1000 Fällen Preise erhöht hatten, wurden seit dem 1. März 2022 in weiteren 873 Fällen Preise erhöht oder Erhöhungen angekündigt. Im Durchschnitt betragen die Preiserhöhungen 22,0 Prozent und betreffen rund 8,0 Millionen Haushalte. Für einen Musterhaushalt mit einem Verbrauch von 5000 kWh bedeutet das zusätzliche Kosten von durchschnittlich 366 Euro pro Jahr.

Bei solch schwindelerregenden Zahlen ist Stromsparen angesagt, und zwar so viel wie irgendwie möglich. Denn in vielen deutschen Haushalten wird immer noch viel zu viel Strom verbraucht. Oft sind es Stromfresser, die Schuld an der hohen Stromrechnung sind. Aber auch die immer mehr werdenden Elektrogeräte in den Haushalten wie etwa TV-Geräte haben ihren Anteil daran.

Strom sparen: Stromfresser im Haushalt mit Strommessgerät finden

Dabei kann besonders bei Elektrogeräte leicht gespart werden. Etwa wenn man den TV nicht auf Stand-by stehen lässt. Aber auch Steckdosen mit einem Kippschalter sind dafür gut geeignet. Kippt man den Schalter kommt und geht der Strom. Um Stromfresser im Haushalt auszumachen, eignet sich ein handelsübliches Strommessgerät, das es in jedem Baumarkt gibt.

Wer in seinen eigenen vier Wänden Wasser mit Strom, also mit einem Boiler, erhitzt, kann auch hier einiges einsparen. Etwa durch das Nutzen von Sparduschköpfen oder Durchflussbegrenzer. Wie es nämlich auf dem Portal stromspiegel.de heißt, erhöht sich der Stromverbrauch pro Kopf um rund 350 kWh jährlich, wenn die Warmwasserzubereitung über Strom läuft.