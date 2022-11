Strom wird teurer: Verbraucherschützer fürchten Missbrauch der Preisbremse

Von: Bona Hyun

Strom wird zum Jahreswechsel teurer. Verbraucherschützer fürchtet Missbrauch der Preisbremse. © Sebastian Gollnow/dpa (Symbolbild)

Die Strompreise in Deutschland werden zum Jahreswechsel nochmal deutlich steigen. Verbraucherschützer rechnen mit Missbrauch der Preisbremse.

Berlin – Die hohen Strompreise werden infolge des Ukraine-Krieges zum Jahreswechsel steigen. Die Erhöhungen betragen laut des Vergleichsportals Check24 60,5 Prozent. Die Strompreisbremse soll Verbraucher finanziell entlasten, doch Verbraucherschützer Udo Sieverding von der Verbraucherzenztrale NRW befürchtet auch einen Missbrauch der Preisbremse. „Wir schließen nicht aus, dass das ein oder andere Unternehmen die Preisbremsen auch nutzt, um mehr zu erhöhen als unbedingt nötig“, sagt er.

Ein Missbrauch wäre gesetzlich starfbar. Doch Sieverding bezweifelt, dass dies ernsthaft überprüft werde. „Und außerdem konnten die Anbieter ja nun schon zum Januar erhöhen, bevor das Gesetz in Kraft tritt“, wird Udo Sieverdieng von der Deutschen Presse-Agentur (dpa) zitiert.

Drastische Erhöhung der Strompreise zum Jahreswechsel – lohnt sich ein Anbieterwechsel?

Die drastischen Strompreiserhöhungen zum Jahreswechsel betreffen Millionen Haushalte in Deutschland. Ein Anbieterwechsel würde sich allerings nicht lohnen, da die Neukundentarife über die Vermittlungsportale noch höher seien, so Sieverding. Dies dürfte sich erst im Laufe der nächsten Monate ändern. Kunden in der Grundversorgung hätten momentan daher keine Wahl.

Sieverding rät Kunden außerhalb der Grundversorgung bei Preiserhöhungen, vom Sonderkündigungsrecht Gebrauch zu machen und sich in die Grundversorgung fallen zu lassen. Strommarkt-Experte Mirko Schlossarczyk vom Beratungsunternehmen Enervis geht nicht davon aus, dass die Strompreise für Haushalte in den kommenden Jahren wieder auf das Niveau vor dem Ukraine-Krieg sinken werden. Im Schnitt werden laut Schlossarczyk die Verbraucherpreise 2023 und 2024 wohl deutlich über 40 Cent je Kilowattstunde brutto betragen. In den Jahren danach seien sogar 50 Cent möglich. (mit Material der dpa)