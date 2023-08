Strom-Anschlag auf Zug-Fahrgäste – bereits mehrere Fälle

Von: Sebastian Peters

In zwei unterschiedlichen Flixtrain-Zügen wurden die Steckdosen manipuliert (Symbolfoto) © Paul Zinken/dpa

Durch manipulierte Streckdosen haben bereits mehrere Fahrgäste einen lebensgefährlichen Stromschlag erlitten. Die Bundespolizei warnt vor weiteren Stromfallen.

Hamburg – Eine 47-jährige Frau erlitt während ihrer Zugfahrt von Berlin nach Hamburg einen Stromschlag durch eine manipulierte Steckdose. Der Vorfall ereignete sich am 27. August 2023 gegen 12:10 Uhr im Flixtrain 1358, wie die Hamburger Bundespolizei berichtet.

An manipulierter Steckdose im Flixtrain: Frau erleidet Stromschlag – Bundespolizei warnt

Die Betroffene suchte nach ihrer Ankunft in Hamburg eigenständig ein Krankenhaus auf, um die Folgen des Stromschlags untersuchen zu lassen. Sie blieb zur Beobachtung bis zum Abend des gleichen Tages im Krankenhaus, erlitt jedoch nach derzeitigem Kenntnisstand keine schwerwiegenden Verletzungen.

Am Tag nach dem Vorfall meldete sich die Frau beim Bundespolizeirevier Hamburg Altona und schilderte den Vorfall. Sie übergab den Beamten ein Foto der manipulierten Steckdose. Die Bundespolizei hat daraufhin ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

Stromschlag im Zug: Bundespolizei warnt Fahrgäste vor möglichen manipulierten Steckdosen

Die Fälle mit manipulierten Zugsteckdosen häufen sich. Noch am selben Tag ereignete sich ein ähnlicher Vorfall in der Zuständigkeit der Bundespolizeiinspektion Bremen. Ein 19-Jähriger erlitt ebenfalls einen Stromschlag aufgrund einer mutwillig manipulierten Zugsteckdose. Außerplanmäßig hielt der Flixtrain 1807, der von Hamburg nach Stuttgart unterwegs war, am Bahnhof Celle an.

Alle 800 Fahrgäste mussten daraufhin den Zug verlassen. Anschließend wurden sämtliche Steckdosen auf weitere Manipulationen untersucht. Weitere „Stromfallen“ konnten aber nicht gefunden werden. Alle Fahrgäste, darunter auch der durch den Stromschlag verletzte 19-Jährige, konnten gegen 19 Uhr mit demselben Zug ihre Reise fortsetzen.

Die Bundespolizei warnt Fahrgäste vor möglichen weiteren manipulierten Steckdosen. Nach ersten Ermittlungen könnten die Täter mit der Absicht gehandelt haben, unbekannte Personen erheblich zu verletzen. Fahrgäste sollten daher stets darauf achten, ob Fremdkörper in Steckdosen erkennbar sind und bei Verdacht umgehend das Zugpersonal informieren.