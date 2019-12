Streit unter BVB-Fans eskaliert: Plötzlich stürzt ein Mann aus dem fahrendem Zug

Schlimmer Vorfall nach dem 5:0 des BVB gegen Düsseldorf: Ein Mann fiel aus dem fahrenden Zug. Drei Tatverdächtige wurden nach kurzer Flucht festgenommen.

Wie die Bundespolizeiinspektion Dortmund mitteilte, soll es am Samstagabend (7. Dezember) in Dortmund zwischen den Haltepunkten Signal Iduna Park und Aplerbeck-Süd gegen 19 Uhr in einer Regionalbahn zu einem Streit unter BVB-Fans gekommen sein.

"Drei Fußballfans sollen im Verlaufe der erst verbalen Auseinandersetzung einen 28-jährigen Mann aus Hemer angegriffen, geschlagen und mehrfach gewaltsam gegen die Zugtür gestoßen haben", hieß es von der Bundespolizei.

Was dann bedingt durch die Gewalteinwirkung gegen die Tür passierte und wie die Polizei die drei Tatverdächtigen nach deren kurzer Flucht festenehmen konnte, berichtet COME-ON.de* hier.

