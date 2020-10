Streit eskaliert: Mann nach Messer-Attacke in Lebensgefahr 

Als ein Streit eskalierte, griff ein Mann zum Messer – sein Opfer schwebt nun in Lebensgefahr. Die Polizei hat eine Mordkommission gebildet.

Ahlen – Ein Streit zwischen zwei Männern hatte weitreichende Folgen. In der Nacht zu Montag (5. Oktober) hielten sich die Beteiligten in einer Gaststätte in der Straße Südberg auf. Um 4 Uhr morgens kam es zu der Auseinandersetzung.

Ein 55 Jahre alter Mann aus Ahlen geriet mit einem 43-Jährigen aus Meerbusch aneinander. Der Grund für den Streit ist nicht klar. Plötzlich zückte der ältere der beiden ein Messer und ging auf seinen Kontrahenten los. Wie die lebensgefährliche Situation weiterging, lesen Sie bei den Kollegen von msl24.de*. (*msl24.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerkes).