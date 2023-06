Neue Rechte für Bahnreisende, Streik und 200 Euro vom Staat: Das ändert sich im Juni 2023

Von: Karolin Schäfer

Ab Juni 2023 erwarten Verbraucher wieder zahlreiche Änderungen. Junge Erwachsene erhalten etwa 200 Euro vom Staat. Ein Überblick, was der neue Monat bringt.

Kassel – Veränderte Regelungen bei Fahrgastrechten für Bahnreisende, der Kulturpass für Jugendliche und das Aus für die Corona-Warn-App: Ab Juni 2023 kommen wieder zahlreiche Änderungen auf Verbraucher zu. Was Sie wissen müssen, lesen Sie hier im Überblick.

Änderungen im Juni 2023: Neue Rechte für Bahnreisende

Eine Neuerung, die Reisende mit der Bahn betrifft, tritt ab dem 7. Juni in Kraft. Wenn ein Zug ausfällt oder Verspätung hat, können Fahrgäste bestimmte Rechte gegenüber Bahnunternehmen geltend machen. Bislang galt: Die Ursache für Ausfall oder Verspätung spielt keine Rolle. Mit der neuen EU-Verordnung bleiben Verbraucher aber auf ihren Kosten sitzen, sollten außergewöhnliche Gründe, wie ein extremes Unwetter oder Kabeldiebstahl ursächlich für die Verspätung eines Zuges sein.

Was sich im Juni 2023 ändert: Kulturpass für junge Erwachsene

Freuen können sich ab Juni vor allem junge Menschen – was bereits lange angekündigt wurde, wird nun umgesetzt. Da kulturelle Angebote in der Corona-Pandemie oft zu kurz kamen, soll mit dem neuen Kulturpass ein Ausgleich für junge Menschen geschaffen werden. Dafür stellt die Bundesregierung für Jugendliche, die in diesem Jahr 18 Jahre alt werden, 200 Euro zur Verfügung.

Ab Juni soll die Registrierung über die entsprechende Webseite mithilfe des Online-Ausweisverfahrens möglich sein. Nach der Anmeldung kann das Budget über eine App oder die Website innerhalb von zwei Jahren etwa für Konzerte, Festivals oder Museumsbesuche genutzt werden.

Änderungen: Aus für Corona-App an Juni 2023

Aufgehoben sind mittlerweile so ziemlich alle Corona-Beschränkungen. Bereits seit Ende April zeigt die Corona-Warn-App keine neuen Risikokontakte mehr an. Die App wird ab Juni in den Ruhemodus versetzt und nicht mehr aktualisiert. Zudem bieten Appstores von Apple und Google die Software dann nicht mehr an.

Was sich im Juni 2023 ändert: Familien erhalten bessere Unterstützung beim Bauen

Zwar ist das Baukindergeld Ende vergangenen Jahres ausgelaufen, allerdings kommt jetzt der Nachfolger „Wohneigentum für Familien“. Damit sollen ab Juni Familien mit geringem oder mittlerem Einkommen bei Neubauvorhaben von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) gefördert werden. Die Förderung bis maximal 240.000 Euro gibt es für Eltern mit minderjährigen Kindern und einem Haushaltseinkommen von maximal 60.000 Euro im Jahr. Bei jedem weiteren Kind erhöht sich die Einkommensschwelle um jeweils 10.000 Euro.

Große Nato-Übung ab Juni 2023

Im Juni steht dann auch die große Nato-Übung an. Insgesamt 25 Länder mit etwa 240 Flugzeugen beteiligen sich vom 12. bis zum 23. Juni an der Luftwaffenübung „Air Defender 23“. Laut Bundeswehr soll der reguläre Linien- und Ferienflugverkehr aber kaum beeinträchtigt werden.

Protest gegen Gesundheitspolitik: Apotheker wollen im Juni 2023 streiken

Zwar streiken vorerst keine Busse und Bahnen, wer am 14. Juni Medikamente aus der Apotheke benötigt, könnte vor verschlossenen Türen stehen. Denn: Der Branchenverband Abda hat Apotheker bundesweit dazu aufgefordert, gegen die Gesundheitspolitik des Bundes zu protestieren. Zuletzt klagten Apotheken angesichts der Lieferengpässe für Arzneimittel.

Sommerferien beginnen ab Juni 2023

Ab Juni startet die Ferienzeit. Vergleichsweise früh beginnen für Schüler in Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr die Sommerferien. Am 22. Juni heißt es dann Urlaub für die Heranwachsenden. Dann dürfte es auf Autobahnen, im Bahnverkehr und an Flughäfen wieder deutlich voller werden. Bayern bildet wie üblich das Schlusslicht: Hier beginnen die Ferien erst am 31. Juli. Nur wenige Tage später geht der Unterricht in NRW dann schon wieder los.

Änderungen im Juni 2023 für Verbraucher: Galeria Karstadt Kaufhof schließt erste Standorte

Der Kaufhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof schließt zum 30. Juni einige seiner Filialen. Über 50 Standorte will der Handelsriese im Zuge einer Unternehmensrestrukturierung dicht machen. Eine zusätzliche Welle von Schließungen ist für den 31. Januar vorgesehen. (kas/AFP)