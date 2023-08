Strauß, Alpaka, Wasserbüffel: Wo man im Norden exotischen Tieren begegnen kann

Yoga mit Alpaka oder ein Besuch auf einer Straußenfarm: An diesen Orten in Norddeutschland sind ungewöhnliche Begegnungen mit exotischen Tiere möglich.

Norddeutschland – Wer an den Norden denkt, der denkt an Möwen, die Fischbrötchen stibitzen, an Schafe auf dem Deich, an schwarzweiße Kühe auf der Weide. Auf manchen Wiesen in Norddeutschland können Spaziergänger allerdings auch ganz überraschende Begegnungen machen: grasende Alpakas, Wasserbüffel oder eine Herde Strauße sorgen für staunende Gesichter. Wo man die exotischen Tiere im Norden treffen kann.

Beim Spaziergang oder einer Yoga-Stunde mit Alpaka entschleunigen

Alpakas mit ihrem Schlafzimmerblick und dem flauschigen Fell sind einfach liebenswerte Tiere. Ihre ruhige Art wirkt auf viele Menschen entschleunigend. Das macht sie zu idealen Begleitern beim Yoga oder auf einem Spaziergang durch die Natur. Die eigentlich in der Andenregion Südamerikas beheimateten Alpakas sind Herdentiere. In Deutschland werden sie seit Ende der Neunziger Jahre gehalten und gezüchtet. Mittlerweile findet man im gesamten Bundesgebiet Alpaka-Farmen.

Eine von ihnen ist der Alpakahof Oyten bei Bremen (Besuch nach Terminabsprache). Für geführte Spaziergänge mit Alpaka gibt es im Norden viele Anbieter. In jedem Fall sollte eine Alpaka-Wanderung im Voraus gebucht werden, spontane Besuche sind meist nicht gern gesehen. In der Nähe von Oldenburg kann man zum Beispiel mit den „Alpakas vom Tweelbäker See“ auf Tour gehen. Der Herzfeldhof in Worpswede bietet neben Meet & Relax mit Alpakas und Lamas auch individuelle Touren an.

Spaziergang mit Alpaka in Niedersachsen: An verschiedenen Orten in Norddeutschland werden Aktivitäten mit den sanften Tieren angeboten. © imago

Bei Hamburg können gestresste Großstädter beispielsweise in Kummerfeld auf dem Hof Wiedwisch einen Alpaka-Spaziergang buchen. Auf Nordstrand, direkt im Naturschutzgebiet Wattenmeer liegt das „Alpakahöfle“, von dem man ebenfalls zum Alpaka-Spaziergang starten kann. In Büsum an der Nordseeküste werden nicht nur Krabben für die Krabbenbrötchen angelandet, deren Preise teilweise für hitzige Diskussionen sorgen. In dem beliebten Ferienort können Urlauber bei „Alpakamar“ Touren und andere Aktivitäten mit den kleinen Anden-Kamelen buchen.

Eine besondere Erfahrung ist eine Yoga-Stunde mit Alpakas. Die Stunde findet auf einer Wiese im Freien statt, auf der zwischen Yoga-Matten und Liegen die sanftmütigen Alpakas umherlaufen. Durch ihre ruhige Art tragen sie zu einer entspannten Atmosphäre bei. Auch für eine Yoga-Stunde mit Alpakas gibt es einige Anbieter in Norddeutschland, darunter die „Alpaka-Residenz Hummeltamm“ an der Lübecker Bucht und der Alpakahof in Oyten bei Bremen.

Landschaftspflege und mageres Fleisch: Bauern in Norddeutschland züchten Wasserbüffel

Wasserbüffel stammen aus Asien und werden dort häufig als Haus- und Nutztiere gehalten. Was viele nicht wissen: Seit vielen Jahren werden die Tiere mit den imposanten Hörnern auch in Deutschland gezüchtet. Wegen ihrer besonderen Klauen können sie mühelos nasse, sumpfige Böden begehen und werden daher oft zur Landschaftspflege in Moorgebieten eingesetzt. Aber auch ihr mageres Fleisch erfreut sich in Deutschland zunehmender Beliebtheit. Es ist cholesterinarm und kann, ebenso wie die Änderung von bestimmten Angewohnheiten, dazu beitragen, das Blutfett zu senken.

Wer einmal einen echten Wasserbüffel aus der Nähe erleben möchte, der kann das beispielsweise auf dem Wasserbüffel-Hof Wiegersen im Niedersächsischen Sauensiek tun. Auch in Groß Ippener in der Nähe der Hansestadt Bremen gibt es den Wasserbüffelhof der Familie Kieselhorst. Seit 1983 werden die asiatischen Rinder hier schon gezüchtet. In Schleswig-Holstein tummeln sich unter anderem auf dem Biohof Ellerneff in Hohenlieth südlich von Eckernförde rund 30 Wasserbüffel.

In der Nordreportage „Exotische Tiere im Norden“ berichtet der NDR über die Wasserbüffel-Zucht auf Gut Owstin in Vorpommern. © NDR/Clip Film, Thomas Simon

Auf Gut Owstin in Gützkow/Mecklenburg-Vorpommern hat man sich ebenfalls auf Wasserbüffel spezialisiert. Die bis zu 1000 Kilogramm schweren Tiere grasen auf Weideflächen an der Peene, und auch eine Straußenfarm ist hier beheimatet. Einen tieferen Einblick in die Wasserbüffel- und Straußenzucht der Familie Büschgens auf Gut Owstin bietet die Nordreportage „Exotische Tiere im Norden“, die erstmals am 24. August 2023 um 18:15 Uhr im Norddeutschen Rundfunk (NDR) ausgestrahlt wird.

Kükenaufzucht und Freigehege: Straußenfarmen laden zum Besuch ein

Er wird bis zu 2,80 Meter groß und kann Geschwindigkeiten von 70 Kilometern pro Stunde erreichen. Damit ist der Strauß nicht nur der größte und schnellste Vogel, sondern gehört auch zu den zehn größten Tieren der Welt. Die imposanten afrikanischen Laufvögel werden zum Beispiel auf dem Gut Owstin in Mecklenburg-Vorpommern gezüchtet. Laut Internetseite hatte man dort im vergangenen Jahr allerdings vermehrt negative Erlebnisse mit Besuchern, weshalb der Besucherbetrieb auf der Gutsanlage nach Angaben der Betreiber vorerst eingestellt wurde (Stand August 2023).

Hautnah erleben kann man die Tiere zum Beispiel in Schleswig-Holstein auf der Straußenfarm Ostseeblick in Hohenfelde. Hier können Besucher in den Stallungen die Kükenaufzucht besichtigen oder auf einem Wanderweg die rund 170 Strauße beobachten. In Niedersachsen bietet zum Beispiel der Straußenhof Heidekreis in Bad Fallingbostel in der südlichen Lüneburger Heide interessante Führungen an. Auch Straußenfleisch, das ähnlich wie das Fleisch vom Wasserbüffel nur wenig Cholesterin enthält, kann hier verkostet werden.