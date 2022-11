Straßenbahn rutscht samt Tieflader von A9 – schwerer Unfall bei Transport nach Mannheim

Von: Peter Kiefer

Eine rnv-Straßenbahn ist bei einem schweren Unfall in Thüringen von der A9 gekippt. © Thüringer Polizei

Kurioser Crash auf der A9: Bei einem schweren Unfall mit einer Straßenbahn in Thüringen ist ein Millionenschaden entstanden. Lesen Sie hier, was passiert ist:

Spektakulärer Unfall in der Nacht von Montag auf Dienstag (21./22. November) auf der A9 bei Triptis (Thüringen). Ein mit einer tonnenschweren Straßenbahn beladener Schwerlasttransporter (SLT) ist in Richtung München eine zehn Meter tiefe Böschung neben der Autobahn hinab gerutscht. Das Besondere daran: Ausgerechnet nach der Sanierung in Halberstadt sollte die Bahn zurück zur Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) nach Mannheim.

MANNHEIM24 nennt Details zum schweren Unfall mit dem Straßenbahn-Schwertransport auf der A9.

Lesen Sie auch, wie aufwändig die Bergung der 42 Meter langen Tram neben der vielbefahrenen Autobahn war. (pek)