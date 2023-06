Unerwartete Krankheiten: Deshalb sind gute Sonnenbrillen so wichtig

Von: Karolin Schäfer

Sonnenlicht schadet nicht nur der Haut, sondern auch den Augen. Eine Sonnenbrille ist daher essenziell. Doch es kommt nicht nur auf die Optik an, auf ein paar Dinge sollte man achten.

München – Es ist bekannt, dass zu viel Sonne der Haut schadet. Deshalb ist vor allem im Sommer und bei vielen Sonnenstunden der richtige Schutz entscheidend. In den Niederlanden gibt es inzwischen kostenlose Sonnencreme-Spender.

Der richtige Lichtschutzfaktor je nach Hauttyp, Mittagssonne meiden und entsprechende Kleidung, kann die Haut vor Sonnenschäden bewahren. Was einige dabei womöglich nicht beachten: Sonnenlicht schadet auch nachhaltig den Augen. Auf eine gute Sonnenbrille sollte deshalb nicht verzichtet werden.

Sonnenlicht schadet den Augen: Diese Krankheiten drohen

Die Folgen von zu viel Sonnenlicht können Schneeblindheit (Photokeratitis), grauer Star, Makuladegeneration und Tumoren sein, informierte das Fachjournal Thieme. Für Linse und Hornhaut seien vor allem UVB-Strahlen schädlich. Dort können sie akut sogar „einen Sonnenbrand am Augenlid oder eine akute Photokeratitis hervorrufen“, erklärte Hans-Jürgen Grein, Professor für Augenoptik an der Fachhochschule Jena, dem Magazin. Durch die UV-Strahlung absterbende Zellen auf der Hornhautoberfläche können demnach zu starken Schmerzen und vorübergehendem Seeverlust führen.

Sonne schadet den Augen. Deshalb sollte auf eine gute Sonnenbrille nicht verzichtet werden. © imago

UVA-Strahlen dagegen schädigen vor allem die Netzhaut. Das könne zu einer vorzeitigen Makuladegeneration führen, die üblicherweise erst im höheren Lebensalter auftritt. Schäden an der Netzhaut „summieren sich im Laufe des Lebens“ und können die Sehkraft des Auges schwächen, hieß es weiter. Besonders Menschen, die photosensibilisierende Medikamente einnehmen, Diabetiker und Kinder seien gefährdet.

Ernstzunehmende Erkrankungen vorbeugen: Wie lässt sich eine gute Sonnenbrille erkennen?

Unerlässlich ist deshalb eine gut schützende Sonnenbrille. Doch wie lässt sich die erkennen? Sonnenbrillen vom Straßenkiosk scheinen nicht sonderlich geeignet zu sein, merkte Grein an. Diese könnten womöglich schlechte optische Eigenschaften haben, „werden nicht richtig angepasst und keiner beantwortet die Fragen zur Verkehrstauglichkeit.“ Wer zur falschen Sonnenbrille greift, riskiert also Augenschäden.

Laut Bundesamt für Strahlenschutz sollte auf die Kennzeichnung „UV-400“ geachtet werden. Das bedeutet: Die Sonnenbrille filtert die gesamte UV-Strahlung bis 400 Nanometer. Zudem sei die entsprechende Tönung der Brillengläser wichtig. Diese ist in unterschiedliche Stufen (cat) aufgeteilt und meist mit einem Etikett oder Aufkleber an der Brille vermerkt:

Tönungsstufe 1: Schützt kaum vor Blendung

Tönungsstufe 2 und 3: Sonnenbrillen sollte diese Stufen aufweisen; Großteil der Strahlung kommt nicht durch

Tönungsstufe 4: Zu dunkel für gutes Sehen; nicht im Straßenverkehr zugelassen, aber geeignet bei extremen Strahlungsverhältnissen wie Skifahren

Kauf der richtigen Sonnenbrille: Darauf sollten Sie achten

Laut Bundesamt für Strahlenschutz kommt es zudem auf die richtige Färbung der Brillengläser an. Geeignet seien braun oder grau. Blau- oder Rottönungen dagegen würden die Kontrastwiedergabe und das scharfe Sehen beeinträchtigen. Außerdem sollten Sie darauf achten, dass die Brille einen guten Seitenschutz hat, da UV-Strahlung stark streut.

Stiftung Warentest zufolge sollte die Sonnenbrille eine CE-Kennzeichnung haben. Diese soll garantierten, dass die Sonnenbrille den Qualitäts­anforderungen der EU entspricht. Wie Augenärztin Barbara Jerratsch gegenüber rbb mitteilte, handele es sich dabei allerdings nur um einen UV-Schutz für Licht von einer Wellenlänge bis 380 Nanometer. Zudem sollten CE-Zeichen und UV-Schutz von 400 möglichst nicht nur als Aufkleber, sondern im Brillengestell angebracht sein.

UV-Strahlung: Wann und wo sollte man eine Sonnenbrille tragen?

Wann und wo sollte man eine Sonnenbrille tragen? „Tragen sollte man eine Sonnenbrille immer dann, wenn man sich in einer Umgebung aufhält, bei der auch die Haut gefährdet ist“, sagte Wolfgang Wesemann, Direktor der Höheren Fachschule für Augenoptik in Köln, gegenüber Thieme. Das gilt nicht nur für den Urlaub am Strand, sondern auch im Hochgebirge und Schnee. „In den Bergen erhöht sich die UV-Belastung alle 1000 Meter immerhin um 20 Prozent“, erklärte Jerratsch. Auch im Schatten sei Sonnenschutz nötig, da auch hier immer noch 90 Prozent der Strahlung ankommen. Wer dennoch einen Sonnenbrand bekommt, kann einige Soforthilfe-Tipps beachten. (kas)