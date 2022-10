Zensus 2022: Diese Strafen drohen Verweigerern der Volkszählung

Von: Marcel Prigge

Teilen

Der Zensus 2022 ist gestartet und ab sofort werden von Menschen in Niedersachsen und Bremen Daten erhoben. Sollten sich die Ausgewählten weigern, Auskunft zu erteilen, werden Geldstrafen fällig. (kreiszeitung.de-Montage) © Sven Simon/Imago/Daniel Karmann/dpa

Mehr als 800.000 Menschen in Niedersachsen müssen ab jetzt am Zensus 2022 teilnehmen. Wird eine Auskunft bei der Volkszählung verweigert, gibt es eine Strafe.

Niedersachsen – In Deutschland leben rund 83 Millionen Menschen – etwa 7,9 Millionen davon in Niedersachsen. Doch in diesem Jahr sollen die Zahlen genauer beziffert werden. Aus diesem Grund führt der Staat wieder eine Volkszählung durch. Beim Zensus 2022 erheben die statistischen Ämter von Bund und Länder ab jetzt verschiedene Daten. Diejenigen, die dafür ausgewählt wurden, müssen Auskunft erteilen. Wird diese verweigert, drohen hohe Strafen.

Zensus 2022 ab heute: Zehn Prozent der Bundesbürger müssen Daten herausgeben – auch in Niedersachsen und Bremen

Die Volkszählung ist auch in Niedersachsen und Bremen ab sofort gestartet. Von jetzt an suchen Erhebungsbeauftragte die rund 800.000 ausgewählten Teilnehmer auf, um mit ihnen für den Zensus 2022 ab heute ein kurzes, etwa fünf- bis zehnminütiges Interview zu führen. Etwa drei Viertel der Befragten müssen im Anschluss noch einen weiteren (Online-)Fragebogen ausfüllen. Dies sollte jedoch keinen Bremer oder Niedersachse unvorbereitet treffen, denn alle Interviewer kündigen sich terminlich zuvor per Post an.

Zensus verweigern: Teilnahme an Volkszählung ist Pflicht – Daten werden anonym ausgewertet

Erstmals werden beim Zensus 2022 auch die Nettokaltmiete, Dauer und Grund für einen Leerstand sowie der Energieträger der Heizung abgefragt. Anschließend werden damit die Durchschnittswerte berechnet. Zwar werden alle Daten der Volkszählung anonym ausgewertet, trotzdem gibt es Kritik am Datenschutz.

Datenschutz beim Zensus 2022 schon früh in der Kritik – Volkszählung startet heute

Der Zensus 2022 ist die erste Volkszählung seit Einführung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Gerade deshalb steht die Volkszählung im Fokus vieler Datenschutzrechtler. Die erste Kritik an dem Sammeln der Daten wurde schon in den Vorbereitungen der Erhebung laut. Laut der Internetseite datenschutzexperte.de geriet besonders die Frage nach der Religionszugehörigkeit in den Vordergrund. Den Kritikern zufolge widerspräche die Frage dem Grundsatz der Datenminimierung. Außerdem ginge der Fragenkatalog über die Vorgaben hinaus, die die EU für die Befragung festgelegt hat.

Zensus 2022: Bundesregierung reagiert auf Kritik an Datenschutz bei Volkszählung

Die Bundesregierung reagierte auf die Kritik und führte Neuerungen in Sachen Datenerhebung bei der diesjährigen Volkszählung ein. Im Vergleich zum Zensus 2011 fallen demnach die Frage nach der Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft und die freiwillige Frage nach dem Glaubensbekenntnis weg, heißt es auf der offiziellen Website des Zensus 2022.

Zensus 2002 Pflicht: Niemand darf seine Auskunft verweigern – Hohe Strafen drohen

Ist man Teil der knapp zehn Prozent, die für den Zensus 2022 ausgewählt wurden, hat man keine Wahl: Jeder muss die Fragen beantworten, die Auskunft ist verpflichtend. Das ist auf die sogenannte Auskunftspflicht zurückzuführen, die im Zensusgesetz festgeschrieben ist. Niemand darf seine Auskunft verweigern, wenn ein Interviewer der Volkszählung bei ihm vor der Haustür steht. Wer jedoch auf die Fragen des Interviewers nicht antwortet, muss mit Strafen rechnen. Im äußersten Fall kann zur Herausgabe der Daten erzwungen werden. Für diejenigen, die trotz der Pflicht ihre Auskunft verweigern, gibt es insgesamt drei Eskalationsstufen:

Bei Zensus-Verweigerung: Die Eskalationsstufen

Erinnerung

1. Mahnung

2. Mahnung

Zwangsgeld

Zensus 2022 verweigern: Bei Falschangaben drohen Geldstrafen in Höhe von 300 Euro mindestens

Das Zwangsgeld bei Verweigerung des Zensus 2022 beträgt die Höhe der Geldstrafe mindestens 300 Euro. Mit der Zahlung ist man jedoch nicht von der Auskunftspflicht befreit. Das bedeutet, dass sich niemand von der Teilnahme am Zensus 2022 freikaufen und die Volkszählung verweigern kann. Das Zwangsmittel des Staates kann zudem beliebig oft wiederholt werden.

Strafen beim Zensus 2022: Falschangaben bei der Volkszählung führt zu hohem Bußgeld

Doch nicht nur die versuchte Verweigerung könnte den Menschen teuer zu stehen kommen: Auch für falsche Angaben bei der Volkszählung drohen Strafen. Diese sind sogar deutlich höher, als bei der Auskunftsverweigerung. Nach dem Statistikgesetz Niedersachsens werden für falsche Angaben bis zu 5000 Euro Bußgeld fällig.

Das wird den einen oder anderen dazu bringen, sich zweimal zu überlegen, den Zensus zu verweigern. Denn auch wenn Kritik in den Vorbereitungen der Volkszählung laut wurde, eine Verweigerung führt zu Geldstrafen und entbindet nicht von dem Auskunftsgesetz. Und eine Falschangabe führt zu enormen Bußgeldern.

Zensus 2022: Fragebogen für die Volkszählung ausfüllen

Dabei lässt sich beim Zensus 2022 der Fragebogen relativ schnell ausfüllen, damit man seiner Pflicht bei der Volkszählung nachkommen kann. Wer Sorge hat, den Zensus Fragebogen auszufüllen kann, sich einen Zensus Fragebogen online als Musterbeispiel vorab anschauen. Mit dem Musterbogen vom Zensus wird das Ausfüllen des Fragebogens quasi zu einem Kinderspiel.