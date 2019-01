Horror-Unfall mit fünf Toten: Tragödie geschah, weil Todes-Fahrer Blitzer auswich

Bei dem Horror-Unfall auf einer Landstraße in Stolberg bei Aachen kamen fünf Menschen ums Leben. Nun ist die Ursache für den Frontalzusammenstoß geklärt.

Update vom 04. Januar 2019: Knapp zwei Wochen nach dem schweren Verkehrsunfall auf einer Landstraße in Stolberg bei Aachen hat die Polizei die Ursache des Frontalzusammenstoßes weitgehend geklärt. Offenbar wollte ein 20-jähriger Fahrer die in die Straße eingelassene Kontaktschleife einer Radaranlage umfahren. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wechselte der 20-Jährige deshalb auf die Gegenspur. Dort prallte er auf einen Wagen mit drei Insassen.

In diesem Auto starben bei dem Zusammenstoß zwei Tage vor Heiligabend eine 44-jährige Mutter sowie ihr Sohn (17) und ihre Tochter (16). Im anderen Wagen kam eine 21-jährige Beifahrerin ums Leben. Ein weiterer Mitfahrer (22) starb wenige Tage später in einem Krankenhaus. Der 20-jährige Fahrer und eine gleichaltrige Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt.

Stolberg/Aachen: Horror-Unfall auf Landstraße - Fünftes Opfer verstirbt - Die Nachrichten vom 27. Dezember 2018

Ein fünfter Beteiligter ist nach einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Nordrhein-Westfalen seinen Verletzungen erlegen. Der 22 Jahre alte Beifahrer aus einem der beiden Wagen starb am ersten Weihnachtstag. Zwei Schwerverletzte aus diesem Fahrzeug liegen noch in Krankenhäusern, wie die Polizei am Donnerstag weiter mitteilte.

Bei dem Unfall in Stolberg bei Aachen am vergangenen Samstag waren eine Mutter und ihre beiden Kinder im Alter von 16 und 17 Jahren in einem Kleinwagen verbrannt. Ihr Auto war nach der Kollision in Flammen aufgegangen. Im anderen Fahrzeug hatte eine 21 Jahre alte Insassin so schwere Verletzungen erlitten, dass sie im Krankenhaus starb. Der 20 Jahre alte Fahrer dieses Wagens sowie zwei weitere Mitfahrer wurden mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Nach wie vor ist unklar, warum die beiden Autos mitten in der Nacht zusammenstießen. Die Polizei wartet nach eigenen Aussagen noch das Gutachten eines Sachverständigen ab.

Horror-Unfall auf Landstraße: Vier Tote, darunter zwei Kinder

Stolberg - Bei einem Frontalzusammenstoß in Stolberg bei Aachen sind am frühen Samstagmorgen vier Menschen gestorben. In einem der Fahrzeuge starben eine 44 Jahre alte Frau und ihre beiden Kinder (16 und 17 Jahre alt), wie ein Polizeisprecher berichtete. Der Kleinwagen fing nach Angaben des Sprechers bei der Kollision Feuer und brannte vollständig aus.

In dem entgegenkommenden Wagen saßen den Angaben zufolge vier Menschen. Eine 21-Jährige starb später im Krankenhaus. Die anderen drei Insassen, eine Frau und zwei Männer, seien lebensgefährlich verletzt worden, hieß es. „Sie werden operiert und sind nicht ansprechbar“, sagte der Sprecher.

Die Unfallursache war zunächst unklar. „Es ist eine in der Unfallstatistik unauffällige Stelle“, sagte der Sprecher über den Unfallort. Es hätten wohl auch keine besonders schlechten Sichtverhältnisse geherrscht. Die beiden Fahrzeuge waren auf der Landstraße kurz nach 1.00 Uhr ineinander gefahren.

