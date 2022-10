Stiko-Impfempfehlung: Kein zweiter Booster für alle gegen Corona

Von: Johannes Nuß

Teilen

Die Stiko legt sich fest: kein zweiter Booster für unter 60-Jährige gegen Covid-19. Für Kinder soll es aber schon bald eine Impfempfehlung geben.

Ulm/Mainz – Der Chef der Ständigen Impfkommission (Stiko) des Robert Koch-Instituts (RKI) in Deutschland, der Ulmer Virologe Thomas Mertens, sieht keine Veranlassung für eine zweite Booster-Impfung für Menschen unter 60 Jahren. Wie er sagte, soll die zweite Corona-Boosterimpfung nur über 60-Jährigen und Menschen mit entsprechenden Vorerkrankungen empfohlen werden. Es sei derzeit keine Ausweitung der bestehenden Impfempfehlung geplant, so Mertens weiter. Dabei warnt in einer neuen Studie ein US-Forscher vor den Nebenwirkungen einer Covid-19--Impfung. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hingegen rief zur Impfung auf.

Stiko-Impfempfehlung: Kein zweiter Booster gegen Corona – nur für Vorerkrankte und über 60-Jährige

Für Corona-Impfungen von Kleinkindern unter fünf Jahren hingegen plant die Stiko zügig eine Empfehlung für Eltern und Ärzte. Mit einem Ergebnis der Beratungen sei „zeitnah in den nächsten Wochen zu rechnen“, sagte das Stiko-Mitglied Fred Zepp, Kindermediziner an der Universität Mainz, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe am Wochenende.

Die Stiko hat sich festgelegt: kein zweiter Booster für unter 60-Jährige gegen eine Corona-Infektion. Für Kinder hingegen soll es schon bald eine Empfehlung geben. © Sebastian Gollnow/dpa

Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hatte am Mittwoch der vergangenen Woche den Weg frei gemacht für zwei Corona-Impfstoffe für Babys ab sechs Monaten. Mit den Impfstoffen der Hersteller Pfizer/Biontech beziehungsweise Moderna könnten auch solche Kinder vor einer Sars-CoV-2-Infektion geschützt werden, teilte die EMA in der niederländischen Hauptstadt Amsterdam mit. Beide Impfstoffe waren bereits für Erwachsene und Kinder ab fünf beziehungsweise sechs Jahren zugelassen.

Stiko-Impfempfehlung für Kinder: Immunisierung bei Kindern zwischen fünf und elf Jahren zeigt Wirkung

Die Impfempfehlung der Stiko für die etwas älteren Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren zeigt Zepp zufolge Wirkung. „Knapp jedes vierte Kind im Alter zwischen fünf und elf Jahren ist mittlerweile mindestens einmal gegen Covid-19 geimpft worden“, so der Kindermediziner.

Das könnte Sie auch interessieren: Neue Corona-Variante BQ.1.1 in Deutschland: Wie gefährlich sie laut Experten ist

Die Stiko sehe „bisher bei kleinen Kindern keine hohe Krankheitslast durch die Omikron-Variante“. Da sich viele Kinder bereits mit Omikron infiziert hätten, seien sie „durch die Kombination von Einmalimpfung und Infektion in diesem Herbst und Winter zunächst gut geschützt“, sagte Zepp den Zeitungen.

Zweiter Booster gibt laut Stiko-Impfempfehlung keinen langfristigen Schutz vor Corona-Infektion

Ähnlich verhält es sich mit der zweiten Booster-Impfung gegen Sars-CoV-2 für unter 60-Jährige und Menschen ohne Vorerkrankungen. „Denn es zeigt sich, dass die Impfung keinen längerfristigen Schutz vor einer Corona-Infektion bietet, allerdings wohl vor einem schweren Verlauf“, sagte Stiko-Chef Mertens der Nachrichtenagentur dpa. Es sei nicht denkbar, die breite Öffentlichkeit regelmäßig impfen zu lassen, um Infektionen zu vermeiden. Jeder werde sich absehbar immer mal wieder infizieren. Und das, obwohl mit der Omikron-Variante BQ.1.1 eine Variante unterwegs ist, die das Immunsystem umgehen kann.

Zur Entwicklung der aktuellen Corona-Infektionslage sagte Stiko-Chef Thomas Mertens, diese sei sehr schwer vorherzusagen. Er rechne aber mit einem Anstieg der Infektionszahlen bis Dezember. Derzeit gebe es wieder eine Corona-Erkrankungswelle, die Kliniken aber vor allem wegen Personalengpässen auch infolge von Ausfällen teilweise vor Probleme stelle. Mertens rechnet zudem zu einem gewissen Maß mit Nachholinfektionen bei Grippe. (mit Material der dpa)