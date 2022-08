Medienbericht: Stiko empfiehlt vierte Corona-Impfung für alle ab 60 Jahre

+ © Sven Hoppe/dpa Die Stiko empfiehlt vierte Corona-Impfung für alle ab 60 Jahre (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Johannes Nuß schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die Stiko empfiehlt für alle Menschen ab 60 Jahre die vierte Impfung gegen Corona. Auch Personen mit Grunderkrankungen, die jünger sind, sind betroffen.

Berlin – Die Ständige Impfkommission (Stiko) am Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin empfiehlt ab sofort die vierte Impfung gegen das Coronavirus für alle Menschen über 60 Jahre. Das berichtet am Mittwochvormittag exklusiv die Bild-Zeitung auf ihrer Webseite. Wie es in dem Bericht heißt, will die Stiko allen Personen im Alter von 60 bis 69 Jahren die vierte Corona-Impfung (zweiter Booster) empfehlen.

Stiko empfiehlt vierte Corona-Impfung für alle ab 60 Jahre

Einzige Voraussetzung dafür ist, dass die erste Booster-Impfung mindestens sechs Monate zurückliegt. Das gilt auch für Genesene. Wie die Bild-Zeitung aus einem vertraulichen Beschlussentwurf der Stiko zitiert, soll hier eine Unterschreitung auf vier Monate möglich sein. Dies aber auch nur unter sehr strengen Regeln und in „begründeten Einzelfällen“, wie die Bild-Zeitung schreibt.

Ebenfalls wird die vierte Impfung für alle Personen ab 5 Jahren empfohlen, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf mit Covid-19 haben. Dies kann etwa der Fall sein, wenn eine Person eine Grunderkrankung wie Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen) hat.