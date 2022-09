Stefan Mross und Estefania Wollny: Keine Versöhnung in Sicht

Bei „Immer wieder sonntags“ fühlte sich Estefania Wollny von Stefan Mross verspottet. Seitdem wartet die angehende Sängerin vergeblich auf eine Entschuldigung.

Rust – Aktuell befindet sich die Ehe von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack nach einem Fremdflirt in der Krise. Aber auch beim Streit mit den Wollnys kehrt für den Moderator keine Ruhe ein. Wir erinnern uns: Im Juli trat Estefania Wollny mit ihrem Song „Sommerliebe“ bei „Immer wieder sonntags“ auf. Die SWR-Sendung, die im Europapark Rust aufgezeichnet wird, wird seit 2005 von Stefan Mross moderiert. Der kündigte in der Woche vor Estefanias Auftritt die Gäste der kommenden Ausgabe an und konnte sich beim Wollny-Spross das Lachen nicht verkneifen. „Sie möchte ich unbedingt mal kennenlernen – Estefania von den Wollnys“, so Mross amüsiert.

Stefan Mross und Estefania Wollny: So kam es zum Streit bei „immer wieder sonntags“

Zu viel für Familienoberhaupt Silvia Wollny, die ihrem Ärger über Stefan Mross‘ Kicher-Ankündigung bei „Immer wieder sonntags“ bei Instagram Luft machte. Sie warf dem Schlagerstar Mobbing vor und verteidigte ihre Tochter Estefania vehement. „Findest du das gut, dich über Estefania lustig zu machen? Einem Kind die Freude zu nehmen für das, was es erreicht hat?“, sagte Silvia Wollny bei Instagram. Zudem riet sie ihrer Tochter davon ab, nach der Aktion von Stefan Mross überhaupt bei „Immer wieder sonntags“ aufzutreten.

Das respektlose Verhalten von Stefan Mross hat Estefania Wollny sehr verletzt. Doch eine Entschuldigung steht noch aus. © Philipp von Ditfurth/Hannes P. Albert/dpa/Guenter Hofer/imago/Montage

Estefania Wollny hörte nicht auf Mama Silvia und zählte wie angekündigt am 10. Juli 2022 zu den Gästen bei „Immer wieder sonntags“. Gleich zu Beginn kam der nächste Tiefschlag für die Ex-DSDS-Teilnehmerin, denn Stefan Mross verweigerte Estefania die Begrüßung – ob mit oder ohne Absicht weiß nur der Star-Trompeter. Wie Estefania Wollny im Anschluss an die Aufzeichnung bei Instagram berichtete, schaltete sich dann auch noch Anna-Carina Woitschack, die Ehefrau von Stefan Mross, ein und wollte wissen, warum sich eigentlich Mama Wollny eingemischt habe.

Estefania Wollny: Kein klärendes Gespräch mit Stefan Mross nach ihrem Auftritt bei „Immer wieder sonntags“

Auch nach ihrem Auftritt bei „Immer wieder sonntags“ konnten die Wogen nicht geglättet werden, denn Estefania wartete vergeblich auf eine Entschuldigung von Stefan Mross. „Habe übrigens 1,5 Stunden am Set nach der Show gewartet, weil ich dachte, es kommt noch zu einem Gespräch, weil seine Frau gesagt hat, dass er noch das Gespräch mit mir suchen wird. Kam dann aber nichts“, so die enttäuschte Estefania via Instagram.

Auf weitere Erklärungen von Wollny-Tochter Estefania mussten die Fans dann zunächst einmal verzichten, denn die Sängerin teilte mit, dass in der Sache Wollny versus Mross ein Anwaltsschreiben ins Haus geflattert sei. „Wir haben einen Maulkorb bekommen und dürfen uns zu der ganzen Sache erst mal nicht äußern“, so Estefania auf ihrem Instagram-Account, dem über 450.000 Abonnenten folgen.

Aussprache zwischen Stefan Mross und Estefania Wollnynach Auftritt bei „Immer wieder sonntags“ hat nicht stattgefunden

Doch wie sieht es mehrere Wochen nach dem Vorfall bei „Immer wieder sonntags“ aus – kam es inzwischen zur Aussprache zwischen Estefania Wollny und Stefan Mross? Fehlanzeige, so Estefania, die zuletzt bei Videodreh zu „So schwer, so leicht“ ausflippte, gegenüber Promiflash. „Es gab keinerlei Kontaktaufnahme oder eine Bemühung, den Sachverhalt zu klären. In meinen Augen wurde es einfach totgeschwiegen.“

Die einstweilige Verfügung sei zwar inzwischen aufgehoben worden, auf eine Entschuldigung von Stefan Mross wartet Estefania Wollny allerdings nach wie vor vergeblich. „Wenn es eine aufrichtige und ernst gemeinte Entschuldigung geben würde, wäre die ganze Sache für mich erledigt“, betont die Reality-TV-Darstellerin aus „Die Wollnys“ im Interview mit Promiflash. Für Stefan Mross hat sich die Angelegenheit vermutlich auch ohne Entschuldigung bereits erledigt.