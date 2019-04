Staus auf Autobahnen vor Osterfest

Ostern = langes Wochenende. Mancher nutzt das für eine Urlaubsreise, andere besuchen die Verwandtschaft. Autofahrer bekommen die Folgen zu spüren.

Staus und stockender Verkehr haben zu Beginn des langen Osterwochenendes manchem Autofahrer die Nerven geraubt. Laut Übersicht des Automobilclubs ADAC gab es an Gründonnerstag und Karfreitag auf vielen Autobahnen Probleme. So gab es beispielsweise am Freitag entlang der A3 quer durch die Republik von der niederländischen bis zur österreichischen Grenze gleich an mehreren Stellen Stillstand oder Fahrzeuge kamen nur deutlich langsamer als üblich voran. Auch vor dem Gotthardtunnel in der Schweiz stauten sich die Autos auf bis zu 14 Kilometern.

Schon vor den Osterfeiertagen hatten sich auf vielen deutschen Autobahnen lange Staus gebildet. Am Gründonnerstag brauchten Autofahrer etwa rund um Hamburg viel Geduld, wie die Polizei mitteilte. Insgesamt staute sich demnach der Verkehr auf den Autobahnen A1 und A7 in Richtung Norden am Nachmittag auf einer Gesamtlänge von bis zu 45 Kilometern.

Auch auf den Autobahnen im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen war es voll. Laut WDR-Verkehrsinformation staute sich der Verkehr am Donnerstagnachmittag zeitweise auf über 200 Kilometern. Auf der Autobahn 3 von Köln Richtung Arnheim waren es noch am späten Nachmittag 25 Kilometer. Auch Unfälle und Baustellen behinderten den Verkehr. Auf den Fernstraßen rund um Berlin, Heilbronn und München stauten sich am Nachmittag ebenfalls die Fahrzeuge. Voll war es auch auf der A5 zwischen Frankfurt und Kassel.

Am Freitag verbesserte sich die Situation teilweise. An den Berliner Flughäfen beispielsweise lief es „reibunsglos“, wie ein Sprecher der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg (FBB) sagte.

Samstag und Ostersonntag soll es voraussichtlich ruhiger werden, wie eine ADAC-Sprecherin sagte. Am Ostermontag sei dann wegen Ausflugs- und Reiseverkehr wohl wieder mit mehr Staus und Beeinträchtigungen zu rechnen. An Nord- und Ostsee gibt es laut ADAC auch abseits der Autobahnen an den Ostertagen wenig Entspannung: Auf den Zufahrtsstraßen zu den Badeorten an den Küsten werde sich der Verkehr naturgemäß immer wieder stauen.

Das Wetter zu Ostern immerhin ist erfreulich.

dpa