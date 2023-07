Stars geben Open-Air-Konzerte auf dem Domplatz in Fulda

Das Domplatz-Konzert von Roland Kaiser ist bereits ausverkauft. (Symbolfoto) © Daniel Löb/dpa/Archivbild

Die diesjährigen Open-Air-Konzerte auf dem Domplatz in Fulda beginnen am Freitag. Wieder einmal sind große Stars zu Gast in der Barockstadt. Mehr dazu lesen Sie hier:

Fulda - Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr - 2022 besuchten 35.000 Menschen die Domplatz-Konzerte - gehen die Open-Air-Konzerte auf dem Domplatz in Fulda am Freitag in die nächste Runde. Der Aufbau für die Konzerte ist seit Tagen in vollem Gange. Für die beliebte Veranstaltungsreihe müssen Straßen gesperrt und Busse umgeleitet werden.

Wo Besucher parken können und was sie sonst noch beachten müssen, verrät fuldaerzeitung.de.

Los geht es mit dem Sänger Eros Ramazzotti. Dann folgen Michael Patrick Kelly, Johannes Oerding, Zaz, Die Fantastischen Vier und Simply Red. Den Abschluss macht Schlager-Ikone Roland Kaiser. Der Sänger ist bereits im vergangenen Jahr auf dem Domplatz aufgetreten. Und die Begeisterung für den Künstler reißt nicht ab. Erneut ist sein Konzert komplett ausverkauft.