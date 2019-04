Taucher finden Panzermine und Fliegerbomben in Badesee: Forscher haben eine Vermutung

Taucher haben im Starnberger See in Bayern eine Panzermine sowie mehrere Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Doch das könnte noch nicht alles sein.

Starnberg - Der Starnberger See in Oberbayern: Mit Blick auf die Alpen lädt der See zum Verweilen, Sonnen, Spazieren und Baden ein. Doch das beliebte Ausflugsziel hat auch eine andere Seite. Taucher der Bundeswehr haben im Starnberger See eine Panzermine entdeckt. Doch das war noch nicht alles: Bei einer Übung fanden sie zudem vier 50 Kilo schwere Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg.

Taucher finden Fliegerbomben und Panzermine im Starnberger See

Die Form von Panzerminen ähneln an übergroße Teller oder Schüsseln. Doch die Bergung der Kriegsutensilien aus dem See ist alles andere als einfach. Zunächst untersuchten Experten, ob die Panzermine gesprengt werden muss.

Panzermine im Starnberger See gefunden: Spezialkräfte rücken an

Während dieser Erkundung konnten bereits zwei der Fliegerbomben aus dem Starnberger See geholt werden. Doch bei der gefundenen Panzermine war das nicht möglich. Die Sprengexperten mussten feststellen, dass eine Sprengung der Panzermine unumgänglich ist.

Kampfmittel aus Zweitem Weltkrieg im Starnberger See

Liegen noch mehr Kriegsutensilien am Grund des Starnberger Sees? Welche Vermutung Forscher dazu haben und wie die Sprengung der Panzermine im Starnberger See abgelaufen ist

