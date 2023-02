Stammzellenspender für Natalie gesucht

Natalie benötigt einen genetischen Zwilling. © picture alliance / Oliver Killig

Damit eine junge Mutter aus dem Ostalbkreis den Blutkrebs besiegen kann, braucht sie eine Stammzelltransplantation. Mehr dazu lesen Sie hier:

Mandeln raus, dann kann Natalie in Ruhe Weihnachten feiern, das hatte ihr Bruder gedacht, als der Hals-Nasen-Ohren-Arzt die 31-Jährige im vergangenen Dezember mit schlimm geschwollenen Mandeln ins Krankenhaus nach Stuttgart überwiesen hatte. Doch der Marathon von Arzt zu Arzt, während dem die aus Wäschenbeuren stammende Natalie Belgardt immer schwächer geworden war, endete nicht mit einem Routineeingriff, sondern mit einer lebensbedrohlichen Diagnose. Das in der Klinik veranlasste Blutbild ergab: Sie ist an akuter myeloischer Leukämie (AML), einer Form von Blutkrebs, erkrankt. Seit dem 19. Dezember ist sie nun in einer Spezialklinik, am 23. Dezember hat sie mit der Chemotherapie begonnen. Wie es Natalie geht und wo man sich typisieren lassen kann, verrät die Gmünder Tagespost.