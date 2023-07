Zoff um Fahrradsteg in St. Peter-Ording: „Da ist doch bei der Planung was faul gewesen, oder?“

Touristen beschimpfen andere

Die Bauweise von Fahrrad- und Fußsteg zum Strand in St. Peter-Ording Nord sorgt für Spannungen zwischen Touristen. Noch ist keine Lösung in Sicht.

St. Peter-Ording – Eine Stammtouristin des beliebten Urlaubsortes St. Peter-Ording ist verärgert: Es befinden sich zwei Holzstege in Ording-Nord, die Gäste ohne Sand in die Schuhe zu bekommen zum Strand geleiten sollen. Der Linke ist breiter und als Fahrradsteg gekennzeichnet. Der rechte soll von Fußgängern genutzt werden, wenn man den Schildern glaubt. In der Praxis gestaltete sich die Nutzung der Stege allerdings anders.

Konstruktion sorgt für Zoff um Fahrradsteg in St. Peter-Ording – Beschilderung nicht ausreichend

Da sich die Strandparkplätze links neben dem Fahrradsteg befinden, müssen Autofahrer bei ihrer Ankunft aussteigen und über den Fahrradsteg laufen. „Nirgendwo steht, dass sie das nicht ‚dürfen‘ und Hellseher sind sie in der Regel auch nicht“, sagt die Stammtouristin. Aus ihrer Sicht ergibt es keinen Sinn, dass die Touristen 12 Euro für das Strandparken zahlen sollen, aber dann den Fahrradweg sowie den sandigen Zwischenraum der Stege zu überqueren, um auf dem eigentlichen Fußgängersteg zu gehen. Sie vermutet: „Da ist doch schon bei der Planung was faul gewesen, oder?“



Ärger am Strand gab es auch in den vergangenen Wochen. Nicht nur gerieten kürzlich die Preise für das Parken am Strand von St. Peter-Ording in die Kritik. Auch ein Streich sorgte kürzlich in St. Peter-Ording für erhitzte Gemüter.

Zum Ärger der Urlauber. „Es kommt in der Saison immer zu vielen unerfreulichen Begegnungen“, schildert sie in einem Facebook-Post in einer St. Peter-Ording-Gruppe. Die Emotionen kochen hier regelmäßig hoch. „Als ich eine Mutter mit drei kleinen, kreuz und quer laufenden Vorschulkindern auf diesem Steg darauf hinwies, dass dies der Fahrradsteg sein, blaffte sie mich an.“ Auch werden Radfahrer von kreuzenden Fußgängern beschimpft. „Von der Unfallgefahr ganz zu schweigen.“ Mit Strandkarre, Kinderwagen, Rollator oder Rollstuhl auf dem breiteren Fahrradweg zu gehen, ist kein Problem – Solange kein Fahrrad entgegenkommt.



„Dann muss man in den weichen und oft tiefer liegenden Sand ausweichen und das geht nicht immer gut.“ Eine Lösung wäre, nach Meinung der Stammtouristin, wenn der Fahrradsteg für die Fußgänger genutzt würde und der schmale Fußgängersteg, entsprechend verbreitert, von Radfahrern. „Hilfreich wäre es auch, wenn zweimal auf dem langen Weg das entsprechende Symbol aufgezeichnet würde.“

Tourismus-Zentrale St. Peter-Ording prüft – Bisher keine Lösung für Zoff um Fahrradweg

Die Tourismus-Zentrale St. Peter-Ording prüft derweil den Vorgang. Ein offizielles Statement zu der Lage vor Ort kann vorerst nicht gegeben werden. Zuständige Fachbereiche befinden sich aktuell im Austausch. Claudia Nißen sagt gegenüber 24hamburg.de: „Wir sind immer dankbar für Kritikpunkte und Anregungen unserer Gäste, da sie und dabei helfen, Verbesserungen umzusetzen.“ Daten oder Meldungen bezüglich Unfällen auf dem Fuß- und Fahrradweg in Ording liegen aktuell nicht vor.

