Durchbruch in der Corona-Pandemie: Spürhunde schnüffeln nach Omikron-Infizierten

Am Eingang von Events und Konzerten könnten bald neben der Security auch Hunde stehen. Die Tiere riechen Corona-Infizierte.

Hannover – Hunde haben eine gute Nase. Sie besitzen bis 300 Millionen Riechzellen. Zum Vergleich: Ein Mensch hat in etwa fünf Millionen Riechzellen. Dieser Vorteil wird gerne beim Zoll benutzt, um Drogen zu erschnüffeln. Tierärzte haben es geschafft, Hunden beizubringen, Corona-Infektionen zu riechen. Ein Einsatzgebiet wären Großveranstaltungen wie Konzerte. Das ist das Ergebnis einer Studie unter Leitung eines Teams der Tierärztlichen Hochschule Hannover (TiHo). Darüber berichtet die Fachzeitschrift BMJ Global Health.

Einige Bundesländer wollen de facto keine Coronaregeln mehr wie die Isolationspflicht. Doch das Virus kümmert sich nicht um Regeln in einzelnen Bundesländern. Aktuell breiten sich Omikron XBB und BQ.1.1 immer weiter aus. Inzwischen wissen alle, dass die kalte Jahreszeit es dem Coronavirus und damit eben auch der aktuell immer mehr in den Fokus rückenden Omikron-Variante BQ.1.1, besonders leicht macht, sich auszubreiten. Andere Experten tippen auf BA.2.75.2 als dominierende Variante.

Durchbruch bei Erkennung von Corona: Acht Hunde in Hannover ausgebildet

Die Corona-Varianten können Einfluss auf das Leben haben. Wer infiziert ist, sollte nicht unter Menschen gehen. Ein Problem dabei ist, dass Menschen es manchmal nicht merken, dass sie infiziert sind. Die von der TiHo trainierten acht Hunde seien sogar in der Lage, Infektionen zu identifizieren, bevor der PCR-Test positiv sei, sagte Studienleiter Holger Volk, Leiter der Klinik für Kleintiere an der TiHo. „Der Hund ist in diesem Fall ein Frühwarnsystem.“

Obwohl inzwischen die meisten staatlichen Corona-Einschränkungen aufgehoben wurden, könnten die Corona-Spürhunde immer noch von Nutzen sein, glaubt der Professor für Tiermedizin. „Große Firmen wie Continental oder Volkswagen hätten mit ihnen ein relativ günstiges Screening-Tool, um die Sicherheit ihrer Mitarbeiter zu erhöhen.“ In einem vom Land Hessen geförderten interdisziplinären Projekt der Universitätsmedizin Mainz wird derzeit der Einsatz von Corona-Spürhunden in Pflegeheimen getestet.

Corona in Deutschland: Hunde können auf Konzerten Infektionen erkennen

Für die niedersächsische Studie „Back to Culture“ wurden bei vier Projekt-Konzerten im September und Oktober 2021 in Hannover Schweißproben aller Besucher genommen, um Corona-Infektionen zu entdecken. Den Auftakt der Reihe machte ein Open-Air-Konzert von Fury in the Slaughterhouse mit maximal 500 Gästen, zum Schluss gab es einen Auftritt des Rappers Sido in einer Halle mit maximal 1500 Gästen ohne Abstand und Maske. Ob Corona-Warn-Hunde eine Option für den Festival-Sommer 2023 sind, ist noch unklar. Für das Hurricane oder Reload-Festival stehen die ersten Bands schon fest.

Spürhunde erschnüffeln Corona am Schweiß: Ein Modell für den Alltag?

Die Besucher waren verpflichtet, am Tag des Konzerts in einem bestimmten Testzentrum Abstriche für einen Antigen-Schnelltest und einen PCR-Test abzugeben. In dem Zentrum sowie am Veranstaltungsort wurde ihnen zudem eine Armbeugen-Schweißprobe für die Hunde entnommen. Mit den Tieren kamen sie aber nicht direkt in Kontakt. Verwendet wurde zunächst nur die Probe vom Ort des Konzerts.

Wie die TiHo berichtet, erkannten die acht speziell trainierten Hunde die Corona-negativen Proben zu 99,9 Prozent und die Corona-positiven Proben zu 81,6 Prozent. Insgesamt hatten 2802 Teilnehmer der vier Konzerte Schweißproben abgegeben und darüber hinaus Auskünfte unter anderem zu ihrem Impfstatus und zu chronischen Krankheiten gegeben.

Es ist gut möglich, Corona-Spürhunde im Alltag einzusetzen

„Unsere Ergebnisse zeigen, dass Corona-Spürhunde in einem realen Szenario eine hohe diagnostische Genauigkeit erreichen können. Impfstatus, frühere Corona-Infektion, chronische Erkrankung und Medikation der Teilnehmenden hatten keinen Einfluss auf die Leistung der Hunde, eine akute Infektion zu erkennen. Außerdem zeigt die Studie, wie es organisatorisch gut möglich ist, Corona-Spürhunde im Alltag einzusetzen“, sagt Studienleiter Volk. Kooperationspartner waren die Medizinische Hochschule Hannover (MHH), das Robert Koch-Institut sowie die Unternehmen Hannover Concerts, ProEvent Hannover und AWiAS Aviation Services.

Die TiHo will weiter mit Corona-Spürhunden forschen. Zuletzt hatte ein Team herausgefunden, dass sie selbst Proben von Long-Covid-Patienten erschnüffeln konnten, wenn deren PCR-Tests bereits wieder negativ waren. Hunde werden den Wissenschaftlern zufolge zunehmend zur Geruchserkennung in der Medizin eingesetzt. Sie seien in der Lage, zum Beispiel verschiedene Krebsarten, Malaria sowie einige bakterielle und virale Infektionen zu entdecken.