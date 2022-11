Sprüche zu Halloween 2022: Gruselige Spuk-Grüße bei WhatsApp

Von: Carolin Gehrmann

Halloween 2022 steht vor der Tür, die Pforten zur Geisterwelt öffnen sich. Wer per WhatsApp Gruselstimmung verbreiten möchte, findet hier spukige Sprüche.

Bremen – „Heute ist die Halloween-Nacht – Geister, Hexen, alle erwacht“ – nur einer von ganz vielen Sprüchen zu Halloween. Und genau diese besondere Nacht steht uns – wie jedes Jahr im Herbst – bevor: Halloween – die Nacht der Untoten am 31. Oktober. Ursprünglich handelt es sich dabei um einen irisch-keltischen Brauch. Am Abend beziehungsweise in der Nacht vor Allerheiligen, dem „(All) Hallows‘ Eve(ning)“, verbindet sich die Totenwelt mit der Welt der Lebenden. Die Geister Verstorbener wandeln am Halloween für eine Nacht umher – so besagt es zumindest der Mythos, der ursprünglich aus Irland stammt.

Halloween 2022 bei WhatsApp und Co.: Woher stammt die schaurige Tradition mit den kurzen Sprüchen?

Auch die bekannte Tradition, schaurig-grinsende und verzierte Kürbisköpfe aufzustellen, ist ursprünglich ein keltischer Brauch, der im 19. Jahrhundert von irischen Einwanderern in die USA gebracht wurde. Dort wird Halloween seither groß, schrill und bunt gefeiert. Doch auch hier erfreut sich der Gruselspaß inzwischen immer größerer Beliebtheit und man sieht auch bei uns zu Halloween immer mehr kleine und größere Monster umherwandeln, die an Haustüren lautstark mit lustigen Sprüchen kurz nach einem „Schutzzoll“ in Form von Süßigkeiten verlangen – sonst setzt es Saures! In den USA kann die Weigerung zu Halloween schon mal zu einer verschmierten Hauswand führen.

An Halloween 2022 lohnen nicht nur gruselige Verkleidungen sondern auch schaurig-schöne Spuk-Sprüche. © imagebroker/Zuma Wire/Yay Images/imago

Halloween 2022: Sprüche und Reime kurz als WhatsApp-Nachricht zum Gruseln

„Süßes oder Saures!“ ist wohl der bekannteste Halloween-Spruch. Auf Englisch sagt man „Trick or treat!“. Mit welchen anderen schaurigen Sprüchen man auch die schlimmsten Grusel-Muffel noch in gelöste Geisterstimmung versetzen kann oder die Vorfreude auf die spukige Kostümparty ordentlich einheizen kann – hier kommen die Favoriten für gruselige Grüße per WhatsApp und Co zu Halloween 2022.

Halloween 2022: Die besten Sprüche bei WhatsApp für die Einladung zur Monsterparty

Ein einzelner Spruch als kleine Erinnerung an die Einladung zum Halloween-Kostümfest reicht, um Ihre Gäste in Geister-Laune zu bringen. Oder verschicken Sie auch einfach so ein paar Zeilen, um jemandem zu sagen, dass man ihn oder sie schrecklich gern hat. Mit diesen Sprüchen im WhatsApp-Status oder als Kurznachricht kommt zu Halloween 2022 unter Garantie gespenstischer Spaß bei Freunden und Familie auf:

Gespenster durch die Straßen zieh’n, heute Nacht ist Halloween!

Vorübergehend nicht erreichbar. Bin auf Süßigkeitenjagd. (als WhatsApp-Status bleibt damit keine Fragen mehr offen)

Geister kreischen, Hexen lachen – Süßes her, sonst wird es krachen.

Spuk und Zauber gibt’s heut‘ Nacht, also nehmt euch wohl in Acht! Wollt Ihr heute Nacht nicht zittern, müsst ihr alle Monster füttern.

Ich komm‘ aus meinem Grab, weil ich Hunger hab‘. Gibt’s hier Knochen oder Blut? Süßes wär genauso gut.

Das Grauen schleicht von Haus zu Haus und klingelt alle Leute raus.

Eins, zwei, drei - Geister kommt herbei! Vier, fünf, sechs - jetzt rufen wir die Hex! Sieben, acht, neun und zehn - Süßes her damit wir geh’n.

Gruseln, Spuken und Erschrecken – es gibt Geister heut‘ Nacht, die sich nach dir die Finger lecken.

Schneckenschleim und Katzendreck, ich möchte doch nur Mäusespeck!

Ich bin der Geist und wohne nebenan. Gib mir Süßes, sonst bist du dran!

Wollt Ihr uns etwas Süßes geben, dürft Ihr gerne weiterleben.

Was Süßes raus, sonst spukt‘s im Haus!

Wenn die Türen aus dem Reich der Toten sich öffnen für die eine Nacht, weiß ich wer am wenigsten lacht.

Raus, die Masken, die Kostüme, denn wir gehen auf die Jagd! Jagen Süßes, bringen Saures, heut wird eine wilde Nacht.

Wenn der Werwolf zum Feste heult, uns es ängstlich in der Magengrube greult. Denn zum Feste sind geladen, alle bösen Schurken und falschen Hasen.

Für fortgeschrittene Gespenster-Fans bietet sich auch an, am Tag von Halloween 2022 ein paar schaurige Zeilen aus der Kategorie Filmzitate per WhatsApp, Telegram oder Facebook zu verschicken. Zahlreiche Horror-Filme und -Serien für eine lange Gruselnacht lassen sich bei Netflix, Amazon Prime und Co. finden – und damit auch genügend Inspiration, wenn zu Halloween 2022 noch der passende schaurig-schöne Spuk-Spruch gesucht wird.

„Oh, mein Kostüm? Ich bin ein Amokläufer, die sehen aus wie jeder andere.“ – Addams Family

„Ich höre erst auf Schwarz zu tragen, wenn sie eine dunklere Farbe erfinden“ – Addams Family

„Barb, Schatz … wir sind tot. Ich glaube, wir müssen uns nicht mehr viele Sorgen machen.“ – Beetlejuice

„Ich habe das Handbuch für den kürzlich Verstorbenen gelesen. Darin heißt es: ‚Lebendige Menschen ignorieren das Seltsame und Ungewöhnliche‘.“ – Beetlejuice

„Life‘s no fun without a good scare!“ – The Nightmare Before Christmas

Witzige Nachrichten per WhatsApp: So wird Halloween 2022 für Erwachsene und Kinder ein Spaß

Oder darf es zu Halloween 2022 auch etwas Spaßiges für die bucklige Verwandtschaft oder den Freundeskreis sein? Ein paar Sprüche aus der Kategorie Halloween-Witze:

Ich geh‘ nicht über Leichen – ich geh‘ über Zombies.

Was machst du, wenn 10 Zombies vor deiner Haustür stehen? Du hoffst, es ist Halloween.

Halloween ist der beste Feiertag: Keine Besuche bei Verwandten, keine Geschenke besorgen, man bekommt Süßigkeiten und darf Leute erschrecken.

WhatsApp-Grüße zu Halloween 2022: Die gruseligen Halloween-Sprüche auf Englisch

Oder versenden Sie – ganz traditionell – etwas auf Englisch bei WhatsApp und Co. Denn da kommen die Halloween-Gruselbräuche schließlich her und so kommt gleich noch mehr Schauerstimmung auf.

Trick or Treat. Smell my feet. Give me something good to eat.

When black cats prowl and pumpkins gleam, may luck be yours on Halloween.

The dead rise again, bats fly, terror strikes and screams echo, for tonight it’s Halloween.

When black cats prowl and pumpkins shine, when shivery shivers run down your spine, when ghosts and goblins ring the chime, beware and be scared – it’s Halloween time!

Trick or Treat! Give me something good to eat. Give me candy. Give me cake. Give me something sweet to take!

“Double, double toil and trouble; Fire burn and cauldron bubble.” – William Shakespeare

“She’d always loved Halloween. A magic night. A night when anything could happen. Monsters could be real. Magic could whisper in the air.” – Cynthia Eden

“We make up horrors to help us cope with the real ones.” – Stephen King

Nicht nur zum Muttertag oder zu Weihnachten lassen sich also über das Handy stimmungsvolle WhatsApp-Grüße versenden, sondern eben auch dann, wenn Halloween 2022 angesagt ist. Mit dieser Auswahl an Reimen und Sprüchen sind Sie auch für die gruseligste Nacht des Jahres bestens gerüstet. Und so dürfte stimmungsmäßig nichts schiefgehen, wenn uns alle guten Geister auch dieses Jahr wieder für eine Nacht einen Besuch abstatten und es von überall tönt: „Süßes oder Saures!“

Ein gruseliger Kürbis vor der Tür läutet traditionell die Halloween-Saison ein – genau wie die richtigen schaurigen Sprüche. © Marius Schwarz/IMAGO

Halloween-Sprüche für Kinder: WhatsApp-Grüße nicht nur zu Weihnachten oder zum Muttertag

Genügend schaurige Erwiderungen haben Sie jetzt ja auf Lager – oder Sie lassen Ihrer Fantasie einfach freien Lauf und denken sich ein paar neue Halloween-Gruselsprüche für den WhatsApp-Spaß aus. Das gilt natürlich auch für alle anderen Messenger-Dienste wie Telegram oder Signal oder die gute alte SMS. Schön bunt wird es mit einem stimmungsvollen GIF – die lassen sich ganz einfach in der WhatsApp-Suche finden.

Kurzum: Halloween 2022 kann kommen!