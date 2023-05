U17 in NRW angekommen: Wo das U-Boot aktuell ist und morgen zu sehen sein wird

Von: Oliver Schmitz, Johanna Werning

Im Mai wird das U-Boot U17 von den Niederlande über den Rhein bis nach Rheinland-Pfalz transportiert. Unter anderem legt U17 in Duisburg, Köln und Mainz an.

Update vom 12. Mai, 18:50 Uhr: Das U-Boot U17 ist seit Freitag in NRW unterwegs. Am Abend wurde die erste Etappe im Hafen von Duisburg erreicht. Bei der Fahrt aus den Niederlanden passierte es unter anderem auch Emmerich und Wesel. Tausende Schaulustige beobachteten dabei die Ankunft des ehemaligen Unterseebootes. Am Samstagmorgen soll die U17 dann Düsseldorf passieren und in Köln den nächsten Zwischenstopp einlegen.

Tausende Menschen beobachteten die Einfahrt des U17-Unterseeboots in Duisburg. © Christoph Reichwein/dpa

Update vom 12. Mai, 15:46 Uhr: Die Tagesetappe ist geschafft: Das U-Boot U17 ist heute von Nijmegen nach Duisburg gefahren. Dort legt es an der Anlegestelle Mercator Insel im Hafenmund an. Morgenfrüh geht es dann weiter nach Köln: Dort soll U17 gegen 17:30 Uhr ankommen – und direkt an der Bastei anlegen.

U-Boot fährt über den Rhein: Die Route im Überblick

28. April 2023: Verladung des U-Boots U17 in Kiel

29. April 2023: Abfahrt von Kiel

30. April 2023: Wasser-Transport durch die Nordsee

1. Mai: Von der Nordsee in die Waal bei Rotterdam bis nach Dordrecht (Niederlande)

2. Mai: Ausflug nach Rotterdam und zurück nach Dordrecht

11. Mai: Wasser-Transport von Dordrecht nach Nijmegen (Niederlande), Ankunft in Nijmegen: 17:30 Uhr an der Anlegestelle Waalkade beim Kunstwerk Het Labyrinth

12. Mai: Wasser-Transport über den Rhein von Nijmegen (Niederlande) über Emmerich nach Duisburg, Abfahrt Nijmegen: 6 Uhr, Ankunft in Duisburg: 16:30 Uhr an der Anlegestelle Mercator Insel im Hafenmund

13. Mai: Wasser-Transport über den Rhein von Duisburg über Düsseldorf und Dormagen nach Köln, Abfahrt in Duisburg: 6 Uhr, Ankunft in Köln: 17:30 Uhr an der Anlegestelle Landebrücke an der Bastei.

14. Mai: U17-Transport auf dem Rhein über Bonn und Koblenz nach Lahnstein, Abfahrt in Köln: 6 Uhr, Ankunft in Lahnstein: 18:30 Uhr an der Anlegestelle bei Rheinkilometer 585

15. Mai: Wasser-Transport auf dem Rhein nach Mainz, Abfahrt in Lahnstein: 6 Uhr, Ankunft in Mainz: 17:30 Uhr an der Anlegestelle Zollhafen/Südmole bei Rheinkilometer 500

16. Mai: Wasser-Transport auf dem Rhein nach Mannheim, Abfahrt in Mainz: 6 Uhr, Ankunft in Mannheim: 17:30 Uhr an der Landestelle Schwergutzentrum der Spedition Kübler GmbH im Hafenbecken 21 (Achtung: Die Landestelle ist nicht öffentlich zugänglich)

17. Mai: Ankunft am Naturhafen Speyer

21. Mai: Straßentransport in das Technik Museum Speyer

Hinweis: Änderungen vorbehalten

U-Boot fährt über den Rhein: Von Nijmegen nach Duisburg

Update vom 12. Mai, 15:16 Uhr: Aktuell fährt U-Boot U17 in Duisburg an. Derzeit befindet sich der XXL-Transporter im Duisburger Norden – genauer gesagt auf der Höhe des Duisburger Stadtteils Alt-Walsum. Damit ist die Tagesetappe nahezu geschafft. Schon früh morgens ging es in Nijmegen los. Der Anleger für heute Nacht befindet sich bei der Mercator Insel im Hafenmund.

U-Boot U17 ist auf dem Weg nach Duisburg

Update vom 12. Mai, 13:41 Uhr: Das U-Boot macht sich weiter auf den Weg in Richtung Rheinland. Aktuell befindet sich U17 auf der Höhe von Spellen. An Dinslaken geht es heute bis nach Duisburg. Dort soll das U-Boot gegen 16:30 Uhr an der Anlegestelle Mercator Insel im Hafenmund anlegen. Pro Stunde kann das U-Boot zwischen 8 und 10 Kilometern zurücklegen.

U-Boot U17 fährt über den Rhein und kommt an Wesel vorbei

Update vom 12. Mai, 12:41 Uhr: Aktuell hat das U-Boot U17 offenbar etwas Verspätung. Eigentlich sollte der 500-Tonnen-Koloss gegen 12 Uhr an Wesel vorbeifahren. Dort ist es aktuell allerdings noch nicht angekommen. U17 befindet sich noch kurz vor der Rheinpromenade von Wesel. Begleitet wird der XXL-Transport übrigens von mehreren Beibooten, die sich das Spektakel nicht entgehen lassen wollen. Und auch am Rheinufer kommen immer wieder Menschengruppen zusammen, um U17 zu sehen.

U-Boot U17 auf dem Weg nach Duisburg: U-Boot in Ememrich angekommen

Update vom 12. Mai, 11:45 Uhr: Schon früh morgens ging es für das U-Boot U17 in Nijmegen los. Mittlerweile ist das U-Boot in Deutschland angekommen und hat Emmerich und Rees hinter sich gelassen. Gegen 12 Uhr soll U17 an der Rheinpromenade in Wesel vorbeifahren. Aktuell befindet sich der XXL-Transport kurz vor Xanten.

U-Boot U17 auf dem Weg nach Duisburg: Noch rund 60 Kilometer entfernt

Update vom 12. Mai, 10:30 Uhr: Das U-Boot U17 liegt aktuell auf halber Strecke von Emmerich nach Wesel: Nur wenige Kilometer vor der Rheinpromenade in Rees. Das heutige Tagesziel – die Stadt Duisburg – ist rund 60 Kilometer entfernt.

Update vom 12. Mai, 9:02 Uhr: Die erste Tagesetappe ist fast erreicht. U17 ist aktuell kurz vor Emmerich. An der Rheinpromenade macht das U-Boot einen kurzen Stopp. Heißt auch: Nach rund anderthalb Wochen in den Niederlande ist der XXL-Transport wieder in Deutschland angekommen. Das Tagesziel heute: Duisburg. Dort soll es gegen 16:30 Uhr an der Anlegestelle Mercator Insel im Hafenmund ankommen. Zuvor kommt U17 allerdings an mehreren Städten vorbei:

Gegen 9 Uhr ist das U-Boot an der Rheinpromenade in Emmerich

Gegen 10:30 Uhr ist U17 an der Rheinpromenade in Rees

Gegen 12 Uhr ist das U-Boot an der Rheinpromenade in Wesel

U17 ist unterwegs nach Duisburg: Wo das U-Boot aktuell ist

Update vom 12. Mai, 7:41 Uhr: Seit rund anderthalb Stunden ist U-Boot U17 unterwegs nach NRW. Derzeit ist es kurz vor Bimmen. Pro Stunde legt der XXL-Transporter mit dem 5000-Tonnen-U-Boot zwischen 8 und 10 km/h zurück. Das Tagesziel heute: Duisburg. Dort soll es gegen 16:30 Uhr an der Anlegestelle Mercator Insel im Hafenmund ankommen.

U-Boot in Nijmegen angekommen: Morgen geht es weiter nach NRW

Update vom 11. Mai, 21:36 Uhr: Am Freitag (12. Mai) fährt das U17 dann um 6 Uhr von Nijmegen weiter nach Nordrhein-Westfalen – entlang der Rheinuferpromenade von Emmerich, Rees und Wesel, bis es dann in Duisburg um 16:30 anlegt. Köln erreicht das U-Boot dann Samstag (13. Mai), um 17:30 Uhr legt es an der Bastei an.

U-Boot in Nijmegen angekommen: „Heute konnten wir schneller fahren“

Update vom 11. Mai, 15:29 Uhr: Rund zwei Stunden vor Plan ist die U17 jetzt in Nijmegen angekommen. „Wir fahren aktuell durch die Brücke durch“, erklärt eine Museumssprecherin gegenüber 24RHEIN. Eigentlich fährt der XXL-Transport mit dem U-Boot zwischen 8 und 10 km/h. „Heute konnten wir allerdings schneller fahren, teilweise bis zu 15 km/h“. Dadurch ist das U-Boot auch deutlich früher als geplant angekommen.

Morgen früh um 6 Uhr geht es dann weiter nach Duisburg. Die Ankuft ist für 17:30 Uhr geplant. Das U-Boot legt dan an der Mercator Insel im Hafenmund an.

U-Boot U17 auf dem Weg nach Nijmegen

Noch bis Ende Mai ist das U-Boot U17 unterwegs. © Romy Arroyo Fernandez/imago

Update vom 11. Mai, 12:26 Uhr: Seit rund sechs Stunden ist U17 wieder unterwegs – und zwar mit zwei 1.000 PS-starken Schiffen. Von Dordrecht geht es heute nach Nijmegen. Heute Abend soll das U-Boot in Nijmegen ankommen. Wenn alles nach Plan läuft, legt U17 auf seinem Schwimmponton gegen 17:30 Uhr an der Anlegestelle Waalkade beim Kunstwerk Het Labyrinth an.

Bis dahin ist es allerdings noch ein Stück. Denn aktuell befindet sich U17 kurz hinter Tiel. Damit ist mehr als die Hälfte der Tagesetsappe geschafft. Bis Nijmegen sind es somit noch rund 40 Kilometer.

U-Boot U17 wird ins Technik Museum transportiert: Abfahrt von Dordrecht

Update vom 11. Mai, 9:08 Uhr: Seit heute ist das U-Boot U17 wieder unterwegs. Bereits am frühen Donnerstagmorgen ging es in Dordrecht (Niederlande) los. Aktuell befindet sich das U-Boot kurz hinter Gorinchem auf der Waal. Heute Abend soll das U-Boot in Nijmegen ankommen. Wenn alles nach Plan läuft, legt U17 auf seinem Schwimmponton gegen 17:30 Uhr an der Anlegestelle Waalkade beim Kunstwerk Het Labyrinth an.

Wann das U-Boot U17 wo anlegt: die Route im Überblick

Erstmeldung vom 10. Mai: Köln – Bereits Ende April ging es für das alte U-Boot U17 von Kiel nach Dordrecht (Niederlande). Denn das ehemalige Marine-U-Boot soll als Museumsschiff im Technik-Museum Sinsheim ausgestellt werden – 600 Kilometer entfernt vom Meer. Doch dafür muss es erst einmal quer durch die Niederlande und Deutschland transportiert werden. Nun steht für U17 und die U-Boot-Crew die nächste Etappe an. Von Dordrecht geht es über den Rhein nach Speyer (Rheinland-Pfalz). Dabei macht das U-Boot in mehreren Städten Halt.

U-Boot U17 wird quer durch Deutschland transportiert und legt in Duisburg, Köln und Mainz an

Schon jetzt sorgte der Transport des U-Boots für spektakuläre Bilder. Am Donnerstag, 11. Mai, geht es dann nach Nijmegen (Niederlande). Dort legt das U-Boot gegen 17:30 Uhr an der Anlegestelle Waalkade beim Kunstwerk Het Labyrinth an. Am frühen Freitagmorgen geht es dann in Richtung NRW. Denn um 6 Uhr morgens bricht U17 mit Duisburg als Ziel auf. Gegen 17:30 Uhr soll das U-Boot in der Ruhrgebiet-Metropole ankommen. Bis Samstagmorgen bleibt es an der Duisburger Anlegestelle Mercator Insel im Hafenmund.

Dann geht es für das U-Boot weiter über Düsseldorf und Dormagen nach Köln. Dort soll das U-Boot gegen 17:30 Uhr den Kölner Anleger an der Landebrücke an der Bastei erreichen. Der Anleger befindet sich direkt am linksrheinischen Konrad-Adenauer-Ufer und ist vom Hauptbahnhof Köln innerhalb weniger Gehminuten zu erreichen. Erst am nächsten Morgen geht es dann weiter – am Kölner Dom vorbei in Richtung Lahnstein.

Hier soll das U-Boot gegen 18:30 Uhr an der Anlegestelle bei Rheinkilometer 585 ankommen und bis zum nächsten Morgen (6 Uhr) anlegen. Am Montag, 15. Mai, soll es dann 85 Kilometer den Rhein weiter entlang fahren. Gegen 17:30 Uhr soll U17 in Mainz an der Anlegestelle Zollhafen/Südmole anlegen. Am frühen Dienstagmorgen soll es dann von Mainz weiter nach Mannheim und schließlich nach Speyer gehen. Während seiner Reise kann das U-Boot U17 auch von zu Hause live verfolgt werden.

Transport von U-Boot U17 ins Technik Museum Speyer – doch danach geht es weiter

Im Technik Museum Speyer, wo das U-Boot U17 am 21. Mai ankommen soll, bleibt es dann erst einmal. Allerdings handelt es sich lediglich um einen Zwischenstopp. Denn das U-Boot wird später am Technik Museum in Sinsheim ausgestellt.

Das U-Boot U17 Klasse 206/206 A Indienststellung 28. November 1973 Außerdienststellung 14. Dezember 2010 Länge 48,6 Meter Breite 4,6 Meter Gewicht 500 Tonnen Besatzung Bis 23 Mann

Damit es nach Baden-Württemberg gebracht werden kann, müssen jedoch am U-Boot besondere Umbauarbeiten für die letzte Etappe durchgeführt werden. Unter anderem muss der 500-Tonnen-Koloss leichter gemacht werden, da der Transport sonst zu schwer ist. Allein 100 Tonnen Batterien werden in Speyer entfernt. (jw)