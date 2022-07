Sparkassen schaffen Negativzinsen ab: Änderungen an mehreren Standorten

Von: Alexander Eser-Ruperti

Die Sparkasse in Mittelthüringen erhebt zukünftig keine Negativzinsen mehr – doch nicht nur sie. Wer den Strafzins abschafft und wem das etwas bringt.

Erfurt – Viele Banken schaffen dieser Tage ihre Negativzinsen, ebenfalls „Verwahrentgelt“ genannt, zumindest vorerst ab. Auch bei der Sparkasse kommt nun Bewegung in die Sache – doch noch nicht überall. Die Sparkasse Mittelthüringen setzt den Strafzins jetzt mit sofortiger Wirkung aus. Doch was ist mit den anderen Standorten, etwa in Niedersachsen – und allem voran: Was genau bedeutet die Abschaffung der Negativzinsen überhaupt für Verbraucher in Deutschland?

Sparkasse Mittelthüringen erhebt keine Negativzinsen mehr – Verwahrentgelt wird vorerst abgeschafft

Die Sparkasse in Mittelthüringen hat eine Entscheidung zu Negativzinsen gefällt: Die Strafzinsen werden abgeschafft – und das mit sofortiger Wirkung. Davon profitieren neben Privatkunden auch Vereine und gewerbliche, beziehungsweise öffentliche Kunden. Mit der Abschaffung der Verwahrentgelte reagiert die Sparkasse auf die erneute Anhebung des Leitzinses durch die Europäische Zentralbank (EZB) – damit sind sie nicht die ersten.

Verschiedene Sparkassen schaffen Negativzinsen ab. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte / dpa

Die Entscheidung der Sparkasse bedeutet praktisch, dass beim „parken“ von größeren Geldbeträgen auf einem Konto kein spezielles Entgelt zur Verwahrung mehr anfällt, das sogenannte Verwahrentgelt, oder Negativzinsen. Bisher hatten viele Kreditinstitute den Strafzins erhoben, einige werden das wohl auch weiterhin tun. Betroffen von Verwahrentgelten waren im privaten Bereich bisher vor allem Sparer und wohlhabende Kunden. Welche Gebühren genau anfallen, oder anfielen, unterscheidet sich von Bank zu Bank. Änderungen gibt es derweil auch beim Sparkassen Online-Banking.

Sparkasse und Negativzinsen: Zahlreiche Banken wie Sparda Bank erheben kein Verwahrentgelt mehr

Die Sparkasse in Mittelthüringen schafft die Strafzinsen ab, damit ist sie keineswegs alleiniger Vorreiter: Zahlreiche Bankenhäuser reagieren auf die Leitzinserhöhung mit der Abschaffung der Verwahrentgelte. Zuletzt hatte unter anderem die Sparda Bank verkündet, Negativzinsen abzuschaffen. Der Vorstandsvorsitzende des Verbands der Sparda-Banken, Florian Rentsch, hatte der dpa in diesem Zuge erklärt: „Die Sparda-Banken werden die Kundinnen und Kunden an der positiven Entwicklung teilhaben lassen und die Verwahrentgelte zeitnah wieder abschaffen.“

Bei der Deutschen Bank und der Postbank ist noch etwas Geduld gefragt: Sie hatten verkündet, im Zuge der Leitzinserhöhung „entfallen bei Deutscher Bank und Postbank im Privatkundengeschäft im Laufe des Monats August die Verwahrentgelte.“ Doch auch andere Bankenhäuser haben sich zu diesem Schritt entschieden. Was die anderen Sparkassen angeht, gibt es keine einheitliche Entscheidung, ob oder wann und wie die Negativzinsen abgeschafft werden sollen.

Sparkassen schaffen Negativzinsen ab: Was ist mit den Strafzinsen bei Sparkassen an anderen Orten?

Mit der Abschaffung der Negativzinsen bei der Sparkasse Mittelthüringen geht also keine generelle Abschaffung der Verwahrentgelte bei allen Sparkassen einher. Heißt: Es muss weiterhin individuell geschaut werden. Auch für Kunden in Niedersachsen dürfte es Änderungen geben: Vor der Anhebung des Leitzinses durch die EZB hatte man auch bei der Sparkasse Hannover erklärt, die Negativzinsen unter bestimmten Bedingungen abzuschaffen.

Andere Sparkassen befassen sich ebenfalls mit der Abschaffung von Negativzinsen, bei einigen sind die Änderungen bereits gültig. Bei der größten Sparkasse des Landes, der Hamburger Sparkasse (Haspa), gibt es das Verwahrentgelt bereits nicht mehr. Die Frankfurter Sparkasse hatte ebenfalls angekündigt, ab dem 27. Juli 2022 auf die Strafzinsen zu verzichten, ebenso wie weitere Zweigstellen. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Gebühr zeitnah bei einem Großteil der Kredithäuser vorerst ausgesetzt wird. Auch die Stadtsparkasse Düsseldorf gehört offenbar dazu – vor etwa einem Jahr hatte die Sparkasse in Düsseldorf Kunden noch wegen Negativzinsen vor die Tür gesetzt: Sie hatten der Erhebung nicht zugestimmt.