Sparkassen-Kunden können bald weltweit bargeldlos mit dem Handy zahlen

Von: Alexander Eser-Ruperti

Bei der Sparkasse ändert sich dieser Tage einiges. Das betrifft nun auch die Bezahlmöglichkeiten im Ausland – dabei könnte das Smartphone bald wichtig werden.

Berlin – Bei den Sparkassen in Deutschland sind in verschiedenen Bereichen Neuerungen zu beobachten. Während zuletzt etwa die Streichung der Negativzinsen bei den meisten Sparkassen Thema war, tut sich auch im technischen Bereich einiges: Manche Sparkassen stellen bei ihren Bankkarten um, das hat auch Einfluss auf die Bezahlmöglichkeiten im Ausland – beispielsweise via Smartphone. Die Neuerungen betreffen Besitzer neuer Bankkarten mit den zwei Bezahlverfahren Girocard und Debit-Mastercard.

Sparkasse: Bezahlen mit dem Smartphone bald international möglich – mit neuen Bankkarten für Kunden

Für Sparkassen-Kunden in Deutschland gibt es eine große Umstellung, die unter anderem ermöglicht, dass viele von ihnen wohl bald weltweit mit ihrem Smartphone bargeldlos bezahlen können. Grundlage der Neuerung ist ein Upgrade der Sparkassen-Karte, diese gilt jedoch nicht für alle Modelle: die Änderungen beziehen sich auf neue Bankkarten, die sowohl über das Zahlungsverfahren Girocard als auch Debit-Mastercard verfügen. Sollten diese Karten bei Apple Pay auf iOS oder in der „Mobiles Bezahlen“-App auf Android hinterlegt sein, ist weltweites Bezahlen via Handy künftig möglich: Die digitale Sparkassen-Card funktioniert fortan auch als Debit-Mastercard.

Auch international können Sparkassen-Kunden bald mit ihrem Mobiltelefon bezahlen. (kreiszeitung.de-Montage) © Fabian Strauch/Fabian Sommer/dpa

Mastercard wird ab dem zweiten Halbjahr 2023 das Bezahlverfahren „Maestro“ fast ganz europaweit einstellen. Neuerungen bei der Girokarte betreffen dementsprechend derzeit nicht nur die Sparkassen. Bei immer mehr Bankhäusern landet die EC-Karte in ihrer alten Form zunehmend auf dem Abstellgleis. Das Handelsblatt hatte schon früher berichtet, dass die Sparkasse plant, ihre Girocard künftig mit Mastercard-Debitkarte zu kombinieren.

Sparkasse: Online-Zahlen durch Integration in Giropay

Auch eine Integration der Girocard-Funktion in giropay steht unmittelbar bevor. Konkret soll sie im vierten Quartal des laufenden Jahres erfolgen. Für Verbraucherinnen und Verbraucher hat das einen konkreten Vorteil: Künftig können Kundinnen und Kunden der Sparkasse online einfacher bezahlen. Geplant ist laut Chip.de zudem eine weitere Änderung, die jedoch etwas später erfolgen soll: Ab dem ersten Quartal 2023 will die Sparkasse Debit-Zahlverfahren von Visa über die digitale Sparkassen-Karte anbieten. Bereits länger möglich: An einigen Bankautomaten können Kunden der Bank schon jetzt Geld mit ihrem Handy abheben.

Während nahezu jeder deutsche Bankkunde eine Bankkarte besitzt, verfügen laut Handelsblatt nur etwa 30 Prozent der Sparkassen-Kundinnen und Kunden über eine Kreditkarte. Die digitale Sparkassen-Card funktioniert fortan nun also als Debit-Mastercard. Wichtig dabei: Nicht alle Sparkassen bieten bisher Karten mit zwei Bezahlverfahren an. Laut Handelsblatt sind es lediglich 50 unter ihnen – von 370. Den verschiedenen Sparkassen ist selbst überlassen, ob sie das Angebot übernehmen wollen. Tatsächlich gibt es das Produkt bereits seit Oktober 2020. Ob es sich jetzt noch einmal größerer Beliebtheit erfreuen wird, wird sich zeigen.