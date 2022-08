Sparkassen: Kunden kaufen trotz Inflation haufenweise Wertpapiere

Von: Alexander Eser-Ruperti

Teilen

Die Inflation scheint das Interesse von Sparkassenkunden an Wertpapieren nicht zu bremsen, im Gegenteil: Die Sparkassen verzeichnen ein Rekordhalbjahr.

Berlin – Die Inflation trifft Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland hart, Preisanstiege in vielen Bereichen sorgen für existenzielle Ängste. Bei den Sparkassen lässt sich im ersten Halbjahr 2022 trotzdem ein Trend erkennen, der gerade in Anbetracht der Umstände verwundert: Sparkassen-Kundinnen und Kunden haben mehr Wertpapiere gekauft, als sie abgestoßen haben. Und das nicht zu knapp: Der deutsche Sparkassen- und Giroverband meldet ein Rekordhalbjahr. Ein anderer Marker zeigt dennoch, welche Auswirkungen die Inflation auch auf Sparkassen-Kunden hat.

Sparkasse meldet Rekordhalbjahr bei Wertpapieren, vor allem Investmentfonds – trotz Inflation

Es mag verwundern, in Anbetracht der angespannten ökonomischen Situation in Deutschland: Kundinnen und Kunden der Sparkasse haben im ersten Halbjahr 2022 deutlich mehr Wertpapiere gekauft, als verkauft. Die Zahlen der Deutschen Sparkassen- und Giroverbands sind erstaunlich: Laut aktuellen Berichten gab es bei ihnen den höchsten Nettoabsatz seit jeher – mit einem Umfang von 16 Milliarden Euro. Von diesen 16 Milliarden Euro wurden 9,4 Milliarden in Investmentfonds investiert, vier Milliarden in festverzinsliche Wertpapiere und rund 2,6 Milliarden in Aktien. Im Vergleich zum Vorjahr wurden insgesamt 23,3 Prozent mehr Wertpapiere eingekauft.

Kundinnen und Kunden der Sparkasse haben im ersten Halbjahr 2022 mehr Wertpapiere gekauft, als abgestoßen. (Archivbild) © Arne Dedert/dpa/dpa-tmn

Der Gesamtumsatz ging mit Blick auf das Jahr zuvor Jahr hingegen zurück, also die Summe aller Käufe und Verkäufe. Das Jahr 2021 war in dieser Hinsicht besonders stark. Die Folgen der Inflation zeigen sich jedoch deutlich in einem anderen Bereich: Die Bareinlagen gehen massiv zurück, viele Menschen haben kaum noch Geld zum Sparen. Laut tagesschau.de ist es rund 40 Prozent der Haushalte in Deutschland nicht mehr möglich, Geld zu sparen – ein alarmierender Wert. Viele Sparkassen hatten zuletzt die Negativzinsen abgeschafft, nur dürften immer weniger Menschen einen Nutzen davon haben.

Sparkasse: Online-Banking, EC-Karten und Videoterminals – das alles ist neu

Derweil gibt es bei dem Kreditinstitut eine ganze Reihe an Neuerungen: Beim Sparkassen-Online-Banking etwa betreffen Änderungen derzeit Millionen Kunden. Zudem gibt es einige technische Neuheiten. An einigen Bankautomaten der Sparkasse kann man inzwischen mit dem Handy Bargeld abheben, doch dabei bleibt es nicht: Auch bei der EC-Karte sind Änderungen geplant.

Mit unserem Newsletter verpassen Sie nichts mehr aus Ihrer Umgebung, Deutschland und der Welt – jetzt kostenlos anmelden!

Zuletzt hatten zudem die Entwicklungen in einigen ländlichen Gebieten für Aufsehen gesorgt: In verschiedenen Filialen der Sparkasse ersetzen Video-Terminals die Mitarbeiter vor Ort. Während das bei der Belegschaft die Angst vor Stellenabbau nährt, haben die Sparkassen eine ganz eigene Erklärung: Ihren Angaben nach schließen vor allem im ländlichen Raum immer mehr Filialen. Die Videoterminals sollen eine Zwischenlösung sein, um den Kontakt zu den Kunden nicht ganz zu verlieren. Den betroffenen Ex-Beschäftigten der entsprechenden Filialen bringt das indes wenig.