Sparkassen-Kunden aufgepasst: Angebliches „Fingerprint-System“ als Betrugsmasche

Von: Alexander Eser-Ruperti

Online-Betrug hat viele Spielarten. Nun gibt es eine neue Masche, um Sparkassen-Kunden übers Ohr zu hauen: ein vermeintliches „Fingerprint-System“.

Berlin – Sparkassen-Kundinnen und Kunden aufgepasst: Abermals ist eine neue E-Mail im Namen der Sparkasse im Umlauf, auf deren Grundlage Kunden des Bankhauses Opfer von Betrug werden könnten. Betrüger, die sich als das Kreditinstitut ausgeben, versuchen an die Daten argloser Nutzer zu gelangen. Besonders perfide: In der E-Mail wird angegeben, es ginge um EU-Sicherheitsrichtlinien für das Online-Banking. Wie sollten Nutzer am besten vorgehen, wenn sie den Betrug zu spät bemerken?

Sparkasse: Online-Betrugsmasche mit vermeintlichem „Neuen Fingerprint System“

Die Nachrichten über Versuche des Online Betrugs sind kaum zählbar, immer wieder gibt es Berichte über neue Maschen. Im Visier sind dabei wiederholt auch Kunden der Sparkasse: Online-Betrüger versuchen aktuell mit vermeintlichem Werben für Sicherheit an vertrauliche Daten zu gelangen. Die derzeit im Umlauf befindliche E-Mail erscheint auf den ersten Blick täuschend echt, so werden Empfänger im Namen der Sparkasse mit vollem Namen angesprochen, wie Techbook.de berichtet. Die Betrüger geben an, es gäbe eine Umstellung der Konten, um EU-Sicherheitsrichtlinien beim Online-Banking zu entsprechen.

Aktuell müssen Kunden der Sparkasse wegen einer neuen Betrugsmasche aufpassen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Ihre Behauptung: Es würde ein „Neues Fingerprint System“ eingeführt. Als Konsequenz der Umstellung würden Kontoführungsgebühren sinken. Der angebliche Grund: Die Versicherungsleistungen der Sparkasse würden deutlich reduziert, so die E-Mail. Tatsache ist indes: Es handelt sich keineswegs um eine Umstellung des Kontos seitens der Sparkasse – sondern um Betrug. Zuletzt hatte es bereits Betrugsversuche mit einem vermeintlichen „Sparkassen-Newsletter“ gegeben.

Schwindel bei Sparkassen Online-Banking: Was tun, wenn man doch auf den Link geklickt hat?

Doch was sollte getan werden, wenn man doch auf den Schwindel beim Sparkassen Online-Banking hereingefallen ist? Vorab gilt: Wer eine solche E-Mail erhält, sollte in keinem Fall auf die beigefügten Buttons und/oder Links klicken und die E-Mail unverzüglich löschen. Nun kann es trotzdem vorkommen, dass man den Schwindel in einem unachtsamen Moment zu spät erkennt. In diesem Fall sollte unverzüglich Kontakt zur Sparkasse aufgenommen werden, ob telefonisch oder in einer Filiale. Schildern Sie die Situation und leiten Sie zusammen mit einer oder einem Angestellten des Kreditinstituts entsprechende Schritte sein. Gegebenenfalls können Sie ihr Konto sperren lassen.

Allgemein gilt: Bei E-Mails von Banken, in denen Sie zur Herausgabe vertraulicher Informationen und Daten aufgefordert werden, ist allerhöchste Vorsicht geboten. Gehen Sie lieber von Anfang an auf Nummer sicher und kontaktieren Sie im Zweifelsfall Ihre Bank. Dort kann Ihnen schnell beantwortet werden, ob es sich um eine authentische Nachricht der Sparkasse handelt, oder um Betrug. Tatsächlich gibt es bei der Sparkasse derzeit Änderungen, diese gilt es jedoch von Fälschungen zu unterscheiden.

Sparkassen Online-Betrug: Ein Klick auf den Link kann Malware installieren

Doch selbst sollten Sie mit Ihrer Bank die nächsten Schritte geklärt haben, muss bei diesen Formen des Sparkassen-Online-Betrugs noch etwas beachtet werden: Durch einen Klick auf den Link können Malware und Trojaner installiert worden sein. Unterziehen Sie also auch Ihren Rechner einer genauen Überprüfung, um ihn wieder sicher nutzen zu können. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bei Fragen an ausgewiesene Spezialisten für Online-Sicherheit. Für alle, die viel über ihr Mobiltelefon regeln, gilt zudem: Auch Apps können eine Gefahr für die Cyber-Sicherheit darstellen – schauen Sie also auch hier besser genauer hin.