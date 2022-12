Sparkasse warnt vor Betrug mit angeblicher „pushTAN-Registrierung“

Betrug bei Kreditinstitut

Via SMS fordern Betrüger Sparkassen-Kunden zur Herausgabe sensibler Daten auf. Wie sieht die neue Masche aus? Wie immer gilt: lieber Vorsicht als Nachsicht.

Berlin – Die „pushTAN-Registrierung“ läuft bald ab, weshalb Daten nachgereicht werden müssen, um die Registrierung wieder zu aktivieren: Es klingt nach einem nicht abwegigen Szenario in den Wirren der Banken-Bürokratie. Wer dieser Tage allerdings eine derartige Aufforderung im Namen der Sparkasse per SMS erhält, sollte die Nachricht sofort löschen: Sie stammt von Online-Betrügern, die versuchen, an sensible Daten zu geraten. Wie immer gilt: Im Zweifelsfall verschafft ein Anruf beim entsprechenden Kreditinstitut Klarheit über den Urheber einer Nachricht.

Sparkasse: Online-Betrüger versuchen via SMS an sensible Daten von Sparkassen-Kunden zu gelangen

Abermals gibt es eine neue Online-Betrugsmasche, gerichtet an Kunden der Sparkasse: Online-Betrüger versuchen, mit der Behauptung, eine „pushTAN-Registrierung“ würde ablaufen, an die Daten von Kundinnen und Kunden der Bank zu gelangen. Die Betroffenen erhalten eine SMS-Benachrichtigung im vermeintlichen Namen der Sparkasse mit der Aufforderung, ihre persönlichen Daten einzugeben. An die Kurznachricht ist ein Link angehängt, über den die Daten zum Online-Banking angegeben werden sollen – nur ist der Urheber der Nachricht keineswegs die Sparkasse selbst. Es ist eine von vielen Maschen des Online Betrugs.

+ Erneut versuchen Betrüger Kunden der Sparkasse mit einem Trick übers Ohr zu hauen. (Symbolbild) © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Wer dem Phishing-Link folgt und seine Daten tatsächlich angibt, spielt sie den Betrügerinnen und Betrügern direkt in die Hände. Auf Grundlage der Daten können sie etwa die Bank kontaktieren und eine neue TAN erfragen. Um diese Gefahr zu vermeiden, sollte daher nie unbedacht auf Links in E-Mails oder SMS geklickt werden, so glaubhaft die Nachrichten auf den ersten Blick auch aussehen mögen. Lassen Sie sich dabei nicht von angeblich bald anstehenden vermeintlichen Fristen in Unruhe versetzen, denn zuallererst gilt es zu verifizieren, ob die Nachricht auch wirklich authentisch ist – der Rest lässt sich auch dann noch regeln.

Sparkasse: Online-Banking Daten versehentlich doch eingegeben? So reagieren sie richtig

Ein einfacher Anruf bei ihrem Kreditinstitut kann Ihnen Klarheit über die Herkunft der Nachricht verschaffen und so eine Menge Arbeit, oder gar ein böses Erwachen, ersparen. Nun ist es so, dass es jeden von uns trotzdem in einem unachtsamen Moment treffen kann: Was also tun, wenn ich als Kunde einer Bank wie der Sparkasse Online-Banking Daten doch versehentlich eingegeben habe? In diesem Fall ist vor allem eines gefragt: schnelles Handeln.

Sollten Sie versehentlich sensible Daten eingegeben haben, verfallen Sie nicht in Panik, aber handeln Sie schnell – Sie sollten umgehend bei Ihrer Bank vorstellig werden und die Situation schildern. Das Kreditinstitut wird Ihren Account dann vorerst sperren, um Missbrauch mit Ihren Daten zu verhindern. Anschließend können Sie mit der Bank das weitere Vorgehen festlegen.

Auch mit einem angeblichen „Fingerprint-System“ sollen Sparkassen-Kunden übers Ohr gehauen werden

Doch die Nachricht mit der vermeintlichen „pushTAN-Registrierung“ ist nicht die einzige Masche, mit der Kunden der Sparkasse derzeit hereingelegt werden sollen: Auch ein angebliches „Fingerprint-System“ wird aktuell als Aufhänger für Phishing-Nachrichten genutzt. Via E-Mail erhalten einige Kunden in Deutschland aktuell Nachrichten, mit der Behauptung, es gäbe eine Kontoumstellung, um EU-Sicherheitsrichtlinien beim Online-Banking zu entsprechen. Die Betrüger kündigen an, es gäbe ein „Neues Fingerprint System“, zudem sollen Kontoführungsgebühren sinken.

Zuletzt hatte es zudem Betrugsversuche mit einem angeblichen „Sparkassen-Newsletter“ gegeben. Auch hier gilt: Nachrichten, in denen zur Herausgabe sensibler Daten aufgerufen wird, sind immer mit absoluter Vorsicht zu genießen. Rufen Sie im Zweifelsfall bei der Bank an, um sich Klarheit über den Urheber der Nachricht zu verschaffen.

Rubriklistenbild: © IMAGO/Michael Gstettenbauer