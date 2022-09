Sparkasse: Online-Funktion soll Punkte sammeln im Supermarkt erleichtern

Von: Alexander Eser-Ruperti

Die Sparkasse hat sich offenbar etwas Neues überlegt: Mit einer neuen Online-Funktion soll die Teilnahme an Treueprogrammen beim Einkauf leichter werden.

Berlin – Die Sparkassen in Deutschland kamen zuletzt immer wieder mit Neuerungen um die Ecke, ob beim Online-Banking oder bei der Bankkarte. Eine weitere Neuerung, die die Sparkasse offenbar plant, betrifft ebenfalls die Sparkassen-Card: Künftig soll es für Sparkassen-Kundinnen und Kunden leichter sein, an Rabattaktionen teilzunehmen – eine andere Karte könnte damit bald zu Hause bleiben. Doch es gibt Bedenken – beim Datenschutz.

Sparkasse: Online-Funktion soll Sparkassen-Card erweitern – offenbar Kooperation mit Payback geplant

Wie unter anderem das Portal Chip.de berichtet, arbeitet die Sparkasse an einer neuen Funktion der Sparkassen-Card, die sich unter anderem beim Gang in den Supermarkt als nützlich erweisen könnte. Zurück geht die Änderung auf eine offenbar geplante Kooperation der Sparkasse, mit dem Loyalty-Programm „Payback“. Konkret würde das bedeuten, dass Payback-Punkte zukünftig direkt auf die Sparkassen-Karte gebucht werden könnten, die separate Payback-Karte wäre damit überfällig. Es ist eine Erweiterung des Sparkassen-Online Angebots. Wann es so weit sein wird, ist indes noch nicht klar, die Absicht zur Kooperation haben beide Seiten jedoch bereits deutlich gemacht.

Die Sparkassen-Card kann bald offenbar auch zum Sammeln von Payback-Punkten genutzt werden. © Sparkassenverband

Payback selbst ist eine Tochtergesellschaft von American Express, die in Deutschland 31 Millionen Kunden haben soll, das berichtet finanz-szene.de. Bei Payback handelt es sich deutschlandweit um das Loyalty-Programm mit den meisten Kunden. In Deutschland sind nach Angaben von finanz-szene.de rund 50 Millionen Sparkassenkarten im Umlauf, das erwartete Programm erweist sich damit als potenziell ziemlich lukrativ für beide Seiten. Die Punkte bucht die Sparkasse online, sollte das Programm realisiert werden, für die Treuepunkte können dann „Belohnungen“ erworben werden – etwa Prämien oder Einkaufsgutscheine.

Online-Banking Sparkasse, neue Handyfunktion und EC-Karten-Aus: Viel Wandel bei Sparkassen

Es tut sich einiges bei der Sparkassen-Gruppe, unter anderem gab es zuletzt Neuerungen beim Online-Banking der Sparkasse: Ein Update soll vor allem die Benutzerfreundlichkeit verbessern. Um die Bedienbarkeit zu erleichtern, wurde die Oberfläche beziehungsweise das Design angepasst und gewissermaßen „aufgeräumt“. Neu ist auch, dass Bargeld an einigen Automaten mit dem Handy abgehoben werden kann. Dieses Angebot gibt es indes noch nicht flächendeckend und nur an Automaten mit integrierter NFC-Funktion: Das Handy wird dabei an eine Schnittstelle des Automaten gehalten, wo es über eine App wie eine Bankkarte funktioniert.

Die Sparkasse, bei der es aktuell offenbar keine kostenlosen Girokonten gibt, ändert auch bei ihren Karten einiges – und damit ist nicht das erwartete Payback-Update gemeint. Auch viele Sparkassen verfrachten die EC-Karte, wie man sie früher kannte, nach und nach aufs Abstellgleis. Laut Handelsblatt plant die Sparkasse, ihre Girocard auch mit der Mastercard-Debitkarte zu kombinieren. Interessant in diesem Kontext auch: Payback selbst hat sich in den vergangenen Jahren wiederholt versucht, als Payment-Anbieter zu positionieren – bisher mit mittlerem Erfolg.

Sparkasse und Payback: Kooperation einer Bank mit einer „Datenkrake“?

Die offenbar geplante Kooperation von Sparkassen und Payback gilt indes als nicht unproblematisch. Payback hat laut finanz-szene.de den Ruf als „Datenkrake“: Das Konsumverhalten der Kunden bei den verschiedenen Partnern des Handels auszuwerten, ist ein Kern des Programms. Bei insgesamt fast 700 Partnern sind das eine Menge Daten. Banken legen eigentlich meist großen Wert auf Vertraulichkeit und Datenschutz – mit Payback als Partner könnte das schwierig werden.