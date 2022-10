EC-Karte vor dem Aus: Neue Debitkarte – Sparkasse präsentiert Maestro-Nachfolger

Von: Jennifer Köllen

Die Debitkarte der Sparkasse. © Sparkasse

Die jetzige EC-Karte mit Maestro gibt es bald nicht mehr. Die Sparkasse hat jetzt ihre neue Debitkarte vorgestellt. Was sie kann – und was nicht.

Bremen – Die jetzige EC-Karte steht vor dem Aus. Bereits ab Juli 2023 werden die Banken keine gängigen EC-Karten (oder genauer: Girokarten) mehr ausgeben. Der Grund dafür ist simpel: Mastercard stellt die Maestro-Funktion ein, da Zahlungen über Maestro weltweit nur einen sehr geringen Teil ausmachen. Es lohnt sich also nicht.

Durch das Maestro-Aus würde Bezahlen und Bargeld abheben im Ausland mit der jetzigen EC-Karte nicht mehr möglich sein. Neue Lösungen, oder besser gesagt Karten, müssen also her. Die Sparkasse hat jetzt ihre neue Debitkarte präsentiert. Was der Nachfolger von Maestro kann, welche Funktionen hat die Debitkarte, und was Kunden jetzt wissen müssen, erfahren Sie hier.

EC-Karte wird abgeschafft: Sparkasse präsentiert neue Debitkarte als Maestro-Nachfolger

Das Ende der EC-Karte, wie wir sie kennen, steht kurz bevor. Sie steht vor dem Aus. Dabei sind derzeit noch über hundert Millionen davon in ganz Deutschland im Umlauf – mehr Karten, als Einwohner. Eigentlich heißen unsere derzeitigen Karten Girokarten. EC-Karten hießen deren Vorgänger, zumindest der Name ist offiziell seit 2007 abgeschafft. Das wissen aber offenbar nicht viele Menschen. Daher nennen wir unsere Girokarte immer noch EC-Karte. Ist auch nicht falsch, schließlich steht EC für „electronic cash“.

Ende der EC-Karte steht am 1. Juli 2023 : Kunden erhalten Mastercard als Maestro-Nachfolger

So oder so steht die EC-Karte vor dem Aus. Ab 1. Juli 2023 werden Kunden, deren Karte ausläuft, bereits neue Modelle bekommen. Die Maestro-Funktion und das Symbol fallen weg. Kunden der gängigen EC-Karte stehen jetzt vor Kosten und Problemen.

Künftig wird ein erheblicher Teil der Girocards zugleich eine Mastercard sein, berichtet das Handelsblatt. Im Fachjargon nenne sich das „Mastercard-Co-Branding“.

Die Sparkasse, die beliebteste Bank Deutschlands mit über 32 Millionen Kunden (Stand 2018), hat jetzt den Nachfolger der Girokarte, die neue Debitkarte, auf ihrer Website echtesmultitalent.de vorgestellt.

Sparkasse präsentiert „neue EC-Karte“ als Maestro-Nachfolger: Was sind die Vorteile einer Debitkarte?

Ein großer Vorteil der Debitkarte generell ist: Man kann mit dem Maestro-Nachfolger kontaktlos bezahlen, und das auch im Ausland. Dafür muss man nur die Debitkarte an das Kassen-Terminal halten, fertig. Das kann die neue Debitkarte der Sparkasse nach dem Aus der EC-Karte noch:

Funktionen der neuen EC-Karte im Überblick

Man kann damit weltweit an allen Visa-Akzeptanzstellen bargeldlos bezahlen.

Mit der Debitkarte wird auch das Bezahlen mit dem Smartphone einfach.

Das Geld wird nicht erst nächsten Monat abgebucht, wie bei der Kreditkarte, sondern sofort.

Was sind die Nachteile einer Debitkarte? Das kann der Maestro-Nachfolger nach dem Aus der EC-Karte nicht:

Doch die Debitkarte hat generell auch einige Nachteile, wie Focus Online berichtet.

Die Debitkarte wird gegenüber einer Kreditkarte nicht überall akzeptiert. In manchen Hotels oder Autoverleih-Unternehmen brauchen Sie nach wie vor eine Kreditkarte.

So kann man nach wie vor nicht an jedem Geldautomaten kostenlos abheben, Gebühren von mehreren Euro können anfallen.

Auch, wenn man das Konto überzieht, fallen Gebühren an.

Girokonto und Girokarte waren früher kostenlos – doch das ist vorbei

Sie haben noch keine Debitkarte, sondern noch eine Girokarte (gängige EC-Karte)? Dann sollten Sie wissen: Nur noch zwölf Banken in Deutschland bieten kostenlose Girokonten inklusive Karte an, berichtet Börsenexpertin Sina Mainitz im ZDF. Mittlerweile müssen immer mehr Kunden dafür zahlen. Als relativ günstig gelten Gebühren bis zu 60 Euro pro Jahr. Wer mehr zahlt, sollte die Bank wechseln, rät Stiftung Warentest.

Der Grund: Für Banken wird es durch Online-Bezahlungen immer schwieriger, Geld zu verdienen. Daher so so wieder Geld in die Bank-Kassen fließen.

Debitkarten kommen: Wie lange funktioniert die EC-Karte (Girokarte) mit Maestro noch?

Ab 2023 werden zwar keine neuen EC-Karten mit Maestro-Symbol mehr ausgegeben, doch bereits ausgehändigte Karten sind noch bis 2027 auch im Ausland gültig – vorausgesetzt, sie laufen so lange. Über das Jahr 2027 hinaus verlieren dann allerdings auch alle ansonsten noch gültigen EC-Karten mit Maestro-Symbol ihre Auslandsfunktion. Im Inland sind die Karten hingegen weiterhin nutzbar.